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Meta’dan Trump’a izin çıktı… Facebook ve Instagram’a geri dönüyor

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Önce Twitter onay verdi şimdi de Meta... Meta yaptığı açıklamada, eski başkan Donald Trump'ın Facebook hesabının birkaç hafta içinde aktif hale getirileceğini duyurdu. Trump, Facebook ve Instagram'da iki yıldır yasaklıydı.
Meta’dan Trump’a izin çıktı… Facebook ve Instagram’a geri dönüyor

Donald Trump, başkanlığını sona erdiren ve kongre baskını ile gerilimin zirveye çıktığı seçimlerden sonra sosyal medya platformlarından engellenmişti. Destekleyenleriyle bir araya gelmek için kendi sosyal medya platformu Truth Social’ı kuran Trump, artık yeniden popüler platformlara gelebilecek.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra önce Twitter’daki engeli kalkan Trump’ın, şimdi de Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram’daki engelleri kalkıyor.

Meta Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkanı Nick Clegg, haberi ilk kez aktaran Axios ile yaptığı bir röportajda şirketin, 2024 seçim döngüsünden kısa bir süre önce Trump’ın hesabına tekrar erişmesine izin vermeye karar verdiğini söyledi.

KURALLARA TABİ OLACAK

Clegg, Trump’ın platforma geri dönmeye karar vermesi durumunda 2020 seçimlerinde sergilediği tavrı 2024 seçimlerinde de sergilemeyeceğini umduğunu söyledi: “Hizmetlerimize geri dönecekse, 6 Ocak’ta yaptığını, yani 2020 seçimlerini itibarsızlaştırmaya çalışsa da 2024 seçimlerinin meşruiyetini bozmak için hizmetlerimizi kullanmasını istemiyoruz. Amerikalıların ülkeyi yönetmek isteyenlerden haber alabilmesi gerektiğine her zaman inandık.”

 

Clegg, 6 Ocak 2021 ayaklanmasının ardından görevden alınan Trump’ın yeni politikalara ve kısıtlamalara tabi tutulacağını sözlerine ekledi.

 

Clegg, Meta’nın web sitesinde yaptığı açıklamada, “Diğer tüm Facebook veya Instagram kullanıcıları gibi, Bay Trump da topluluk standartlarımıza tabidir. İhlallerinin ışığında, artık tekrarlanan suçlar için daha yüksek cezalarla karşı karşıya” dedi.

Şirket, Trump’ın eski veya yeni politikaları ihlal etmesi durumunda bir ay ile iki yıl arasında yasaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Clegg, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu tür gönderilerin yayılımını sınırlayabiliriz ve tekrarlanan durumlarda, reklam araçlarımıza erişimi geçici olarak kısıtlayabiliriz. Bu adım ile içerik, Bay Trump’ın hesabında görünür durumda kalacak, ancak Bay Trump’ı takip etseler bile insanların akışlarında yer almayacak. Bu tür gönderilerdeki yeniden paylaş seçeneğini de kaldırabilir ve paylaşımların önerilmesini durdurabiliriz.”

TRUMP’TAN YANIT

 

Trump’ın Truth Social’da konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Favori Başkanınızı, platformdan kaldırdığından bu yana milyarlarca dolar değer kaybeden Facebook, az önce hesabımı eski haline döndürdüğünü duyurdu. Görevdeki bir başkanın veya intikam almayı hak etmeyen başka birinin başına bir daha böyle bir şey gelmesin!”

Meta, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek için ABD Kongre binasına baskın düzenlenmesinden bir gün sonra, 7 Ocak 2021’de Trump’ı yasakladı.

CEO Mark Zuckerberg, kararı açıklarken; barışçıl geçişi tamamlanana kadar hesabın süresiz olarak ve en az iki hafta boyunca engelleyeceğini söylemişti.

Trump, o yıl Fox News ile yaptığı bir röportajda Zuckerberg ve diğer teknoloji liderlerini “hasta” olarak nitelemiş, şirketin kararına sert tepki göstermişti. 2021’de de sansür iddiasıyla Facebook, Twitter ve Google’a dava açmış, ancak geçen yıl Kaliforniyalı bir yargıç tarafından reddedilmişti.

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