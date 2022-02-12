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Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg Kimdir, Serveti Ne Kadar?

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Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg Kimdir, Serveti Ne Kadar?
Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg Kimdir, Serveti Ne Kadar?

4 Ekim 18.40 civarı Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın çökmesi sonucu servetinin önemli bir kısmını kaybeden Zuckerberg, yaraları silmek için köklü değişikliğe gitmişti. 28 Ekim'de katıldığı konferansta Facebook'un isminin değiştiğini ve yeni isminin Meta olduğunu açıklamıştı. Meta ile metaverse (sanal evren) teknolojisine odaklanacak olan Zuckerberg, bu hamlesi ile bir nebze toparlamıştı. 

INSTAGRAM VE FACEBOOK AVRUPA'DAN ÇEKİLEBİLİR

Meta, Facebook ve Instagram'ı Avrupa'dan çekmeyi hedefliyor. Veri paylaşım faaliyetlerine izin vermemeleri halinde bu ihtimalin olduğu Meta tarafından açıklandı. Apple ve Google'a devasa cezalar kesen Avrupa Birliği, META tarafından suçlanıyor. Aynı zamanda AB, ABD'ye kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili veri koruma gereksinimleri bulunduruyor.  

BİR GÜNDE SERVETİNİN NEREDEYSE YÜZDE OTUZUNU KAYBETTİ

Meta, Geçtiğimiz gün hisse senetlerinde rekor düşüş yaşandı ve 230 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Bu kayıp, ABD'de bir gün kaydedilmiş en büyük kayıp olarak tarihte yerini aldı. Şirketin hisse senedindeki düşüş sonucunda Zuckerberg'ün servetinde 31 milyar dolara yakın düşüş yaşandı. Dünyanın en zengin 6. insanıyken bir anda 13. sıraya kadar geriledi. 

FACEBOOK'UN KURUCUSU ZUCKERBERG KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Psikiyatrist bir anne ve dişçi bir babanın oğlu olarak 14 Mayıs 1984'te New York'ta dünyaya gözlerini açtı. 3 kız kardeşi bulunan Zuckerberg, Yahudi bir ailede büyüdü. Atalarının Avusturya, Almanya ve Polanya'ya kökenli olduğu da bilinen detaylardan.

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