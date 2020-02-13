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Meteoroloji uyardı!

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Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu
Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.

Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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