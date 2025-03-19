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Meteoroloji’den karada ve denizde şiddetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji’den karada ve denizde şiddetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’den karada ve denizde şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, bugün ve yarın karada şiddetli rüzgarın, denizlerde ise fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı rapora göre, karada rüzgar, bugün öğle saatlerinden yarın saat 17.00’ye kadar kuzey ve batı yönlerden saatte 50-61 kilometre hızla fırtınamsı şekilde esecek.

Denizler fırtına

Öte yandan bölge denizlerinden Taurus’ta ve Delta’da fırtına etkili olacak.

Meteorolojiye göre, bugün öğle saatlerinden yarın saat 17.00’ye kadar ise kuzey ve batı yönlerden “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” esen rüzgar zamanla etkisini artırarak “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esecek.

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