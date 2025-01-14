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Meteoroloji’den tozlu hava uyarısı…

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Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin Kıbrıs’ta hava kirliliği yaratacağı bildirildi.
Meteoroloji’den tozlu hava uyarısı…

Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin Kıbrıs’ta hava kirliliği yaratacağı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 10.00'dan yarın 12.00'ye kadar etkili olacak toza karşı yurttaşların tedbirli olması uyarısı yaptı.

 

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