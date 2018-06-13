“MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Dr.Fazıl Küçük Vakfı’nın düzenlediği “KKTC İçin İdeal Yönetim Sistemi Tartışması” isimli çalıştay sonuçları dün düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Doç.Dr. İşçioğlu, İtalya, KKTC ve Türkiye’den akademisyenlerin katlımıyla gerçekleşen çalıştayda, bir kez daha mevcut sistemin sürdürülemez olduğu sonucunun ortaya çıktını aktardı…

PATRONAJ SİSTEMİ VE LİYAKAT SORUNU!

Çalıştay Koordinatörü Doç Dr. İşçioğlu, çalıştay raporunun tek ve mutlak bir sonucunun olmadığını ve tüm yorumların çalıştay raporuna yansıltıdığını belirterek, katılımcıların “mevcut sistem sürdürülebilir değil” görüşü dışında, ülkemizdeki patronaj sistemi, liyakat sorunu, denetim mekanizmalarının etkin olmaması ve seçim sistemindeki sorunların olumsuz etkileri üzerinde de fikir birliğine varıldığını söyledi.

SİBER: “SORUNLAR HEPİMİZİ SİLİNDİR GİBİ EZEBİLİR”

Çalıştay sonuçlarının açıklandığı basın toplantına katılan Eski Meclis Başkanı Sibel Siber de, mevcut sistemdeki aksaklıklara dikkat çekerek, “yarattığımız bu ucube yapının nedenlerini masaya yatırıp yüzleşmezsek, bu sorunlar çığ gibi büyüyerek hepimizi silindir gibi ezebilir” ifadelerini kullandı.