  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

MHP teşkilatından saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ için paylaşım: Yapanların eline sağlık!

»
Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ise silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın ismini de vererek "Ne oldu geleceği olmayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir tweet attı.
MHP teşkilatından saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ için paylaşım: Yapanların eline sağlık!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin ardından peş peşe saldırılar düzenlenirken, MHP Derince Twitter hesabından "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" paylaşımı yapıldı. Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ise silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın ismini de vererek "Ne oldu geleceği olmayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir tweet attı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün (15 Ocak 2021 Cuma) 1,5 saat arayla saldırıya uğradı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtildi. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı.

Saldırılara yönelik tepkiler büyürken, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca’nın Özdağ’a yönelik "Ne oldu geleceği olmayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ?” ifadeleri yer aldı. Hesap şikâyetler nedeniyle kısa süre sonra kapandı.

MHP Derince İlçe Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda ise "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü Andı15 Ocak 2021 Cuma 15:15
  • Yunanistan, 1450 Düzensiz Göçmeni Türkiye'ye Gönderiyor15 Ocak 2021 Cuma 12:15
  • Hatay'da 'zehirli su' iddiası !15 Ocak 2021 Cuma 09:31
  • Türkiye'de Döviz mevduatı rekor kırdı14 Ocak 2021 Perşembe 22:15
  • Davutoğlu: Bahçeli, FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiştir14 Ocak 2021 Perşembe 21:59
  • Gergerlioğlu’ndan 'HDP kapatılsın' çağrılarına tepki: Bahçeli zaten yüzde 10’un altına düşmüş bir partinin genel başkanı, kendi hallerine baksınlar14 Ocak 2021 Perşembe 21:18
  • Erdoğan koronavirüs aşısı oldu14 Ocak 2021 Perşembe 18:22
  • Tarihi kilisede 'mangal partisi'14 Ocak 2021 Perşembe 16:31
  • Antalya'da Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü14 Ocak 2021 Perşembe 16:26
  • Taksinin bagajında yolculuk yapan adam: Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar14 Ocak 2021 Perşembe 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti