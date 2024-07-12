Miçotakis, bugün Guterres ile görüşecek: Kıbrıs’ta barış görüşmeleri yeniden başlamalı

BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Holguin’in Guterres’e sunduğu raporun ayrıntılarını bilmediğini, ancak iki toplum arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini işaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bugün Kıbrıs konusu hakkında görüşeceği açıklandı. Miçotakis, ayrıca Holguin’in Guterres’e sunduğu Kıbrıs raporunun ayrıntılarını bilmediğini de söyledi.

Yunanistan Başbakanı, iki toplum arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiğinin de altını çizdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, hükümetinin Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununa yönelik yeni bir girişiminin daha olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bugün BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini açıklayan Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS: HOLGUİN’İN RAPORUNUN AYRINTILARINI BİLMİYORUM

Yunanistan Başbakanı, Maria Angela Holguin’in raporunu sunduğunu, içeriğinin ayrıntılarını bilmediğini söyledi ve bu konuda yorum yapmadı.

Yunan hükûmetinin, Kıbrıs müzakerelerinin BM kararları temelinde yeniden başlatılmasını halâ desteklediğini vurgulayan Miçotakis, 20 Temmuz’un 50’inci yıl dönümü dolayısıyla Rum Lider Hristodulidis’in daveti üzerine 20 Temmuz'da Kıbrıs'a geleceğini bildirdi.

Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs'ta iki toplum arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiğine de dikkat çekti.