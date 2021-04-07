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Miçotakis Libya'da konuştu: Türkiye'yle anlaşmayı iptal edin

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'ya Türkiye'yle denizcilik anlaşmasından çekilme çağrısı yaptı. Trablus'ta konuşan Miçotakis, anlaşmadan 'haritadaki yapay çizgiler' olarak söz etti.
Miçotakis Libya'da konuştu: Türkiye'yle anlaşmayı iptal edin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'nın başkenti Trablus'a yaptığı resmi ziyarette "Türkiye'yle deniz anlaşmasından çekilin" çağrısı yaptı. Yunanistan'ın iç savaş nedeniyle kapatılan Trablus Büyükelçiliği'nin yedi yıl sonra açılması vesilesiyle Libya'ya giden Miçotakis, anlaşmanın yasal bir zemini olmadığı görüşünü paylaştı.

Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle yaptığı görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç çağrısında bulunarak, "İlişkilerimizi geçmişte sınayan şeyleri geride bırakmanın vakti geldi" dedi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile Libya arasında yapılan, Atina'nın kendi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıktığı 'Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın da iptal edilmesi gerektiğini savundu. 'Anlaşmanın yasal bir hükmü olmadığını' söyleyen Miçotakis, "İkili ilişkilerimizin çerçevesini belirleyen şey coğrafyadır, birilerin haritalara çizdiği yapay çizgiler değildir" dedi. 

Miçotakis, Libya Başbakanı'yla ortak basın toplantısında ülkedeki tüm yabancı savaşçıların çekilmesi çağrısında da bulundu.

Yunanistan hükümeti, Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 2019'da imzaladığı anlaşmaya karşı çıkmıştı. Atina, söz konusu anlaşmada Girit adasının Türkiye-Libya kıyılarının arasındaki varlığının görmezden gelindiğini vurgulamış, dönemin Libya büyükelçisini sınırdışı etmiş ve Ankara'ya misilleme olarak Mısır'la benzer anlaşmalar imzalama yoluna gitmişti. Türkiye de, kendisinin Libya'yla yaptığı anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan-Mısır mutabakatına karşı çıkmıştı.

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