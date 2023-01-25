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Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt: ‘Bir gece ansızın geliriz’ diye atıp tutanlar…

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Ankara-Atina hattında aylardır süren gerilime ilişkin Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan’ı hedef alan sert açıklamalar geldi.
Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt: ‘Bir gece ansızın geliriz’ diye atıp tutanlar…

Türkiye ve Yunanistan arasında başta Adalar krizi olmak üzere bir dizi başlıkta gerilim karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen eylülde “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demesi tansiyonun daha da armasına ve Atina'da sert tepkilere neden olmuştu.

‘BU SAÇMALIKLARA VAKTİMİZ YOK’

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. Tanagra bölgesindeki havacılık sanayii tesislerini ziyaret eden Miçotakis, Ankara'dan gelen açıklamaları kastederek “Bu saçmalıklarla uğraşmaya vaktimiz yok” dedi.

Yunanistan'ın yeni savaş uçaklarıyla savunmasını güçlendireceği sözü veren Miçotakis, Türkiye'yi “kibirli saldırganlıkla” suçladı. Yunan başbakan, Erdoğan'ın sözlerine atıfla “Bir gece ansızın geleceklerini söyleyip atıp tutanlar, bir sabah uyandıklarında acı gerçekle karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin bu tür anlamsız konularda diyalog kurmayacağını bir kez daha ifade ediyorum” diye konuşan Miçotakis, Fransa'dan alınacak Rafale ve ABD'den gelecek F-16 savaş uçaklarıyla Yunan hava sahasının hiç olmadığı kadar korunacağını kaydetti.

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