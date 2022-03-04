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Microsoft, Rusya'da Satışlarını Durdurdu

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Microsoft, Rusya'da Satışlarını Durdurdu
Microsoft, Rusya'da Satışlarını Durdurdu

Microsoft Başkanı Brad Smith, konuya ilişkin blog yazısında, Ukrayna'daki savaştan üzüntü duyduklarını ve Rusya'nın "haksız, sebepsiz ve hukuksuz işgalini" kınadıklarını belirtti.

Smith, "Bugün Rusya'da Microsoft ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere hükümetleriyle koordinasyon içinde olduklarına işaret eden Smith, hükümetlerin yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya'daki işlerinin birçok kısmını durdurduklarını kaydetti.

Microsoft, hafta başında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki olarak Rus devlet televizyon ağı RT'nin mobil uygulamalarını Windows App Store'dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurmuştu.

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