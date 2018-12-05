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Microsoft, Son Reklam Filminde Apple'ın iPad'leri ile Alay Etti (video)

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Microsoft, yeni yayınlanan reklam filminde iPad'lerin hiçbir zaman bilgisayarlarla yarışamayacağını ima ederken, iPad'lerin çocuklara göre olduğunu belirtti.
Microsoft, Son Reklam Filminde Apple'ın iPad'leri ile Alay Etti (video)

Teknoloji devlerinin birbiri ile ‘sözlü’ savaşları devam ediyor. Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, son yayınlanan Surface reklamı ile Apple’ın tablet segmentindeki temsilcisi iPad’e ağır göndermelerde bulundu

Küçük bir kız çocuğunun büyükannesi ile bir teknoloji mağazasına girmesiyle başlayan videoda kız çocuğu büyükannesine, ‘’Büyükanne, bana iPad alma. 6 yaşındayken güzeldi ama ben artık 10 yaşındayım. Benim artık büyük hayallerim var, bu yüzden gerçek bir bilgisayara ihtiyacım var.’’ şeklinde şarkı söylüyor.

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Apple, ilk iPad’i tanıttığından bu yana cihazı klavye ve kalem eklentileri ile geliştirdi. Gelişen arayüz ve klavye eklentisi, iPad’lerin işlevselliğini ciddi şekilde iyileştirdi. Bununla birlikte iPad’ler hala iOS işletim sistemi ile çalışıyor ve bu nedenle en güçlü iPad’ler bile çoklu görev konusunda oldukça sınırlı yeteneklere sahip. Yine de Microsoft’un Apple’a bu göndermesinin fazla ofansif olduğu söylenebilir.

 

 

 

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