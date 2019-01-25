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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Microsoft, Türk yazılım şirketini satın aldı

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Microsoft, Türk yazılım şirketi Citus Data'yı bünyesine kattı. Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu, mutluluk ve gurur yaşadıklarını belirtti.
Microsoft, Türk yazılım şirketini satın aldı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Microsoft, aldığı kararla Türk yazılım şirketi Citus Data'yı bünyesine kattı.

Şirket, Türkiye'de kurulan ve açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data'yı satın aldı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabından paylaşan Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu, konuyla ilgili şu satırları kaydetti:

"Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

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