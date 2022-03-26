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Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.

 

 

Bakan Akar: Mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

 

İncelemelerinin ardından AA muhabirinin "İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına benzer cisimle" ilgili sorusunu yanıtlayan Akar, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.

Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor."

 

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapılıyor

Boğaz'daki ticari bir gemide bulunanların denizde mayın benzeri bir cisim görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine SAS tarafından emniyete alınan cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

 

Boğaz'ın başka noktalarında mayın benzeri cisim olma ihtimaline karşı ekipler arama çalışması yapıyor. Çalışmalara Anadolu Feneri açıklarında havadan helikopterle de destek veriliyor.

Bir vatandaş tarafından görüntülendi

Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.

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