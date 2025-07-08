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Minik Balıklar Yüzdü, Müzeleri Keşfetti!

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YDÜ Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme eğitimi alan Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.
Minik Balıklar Yüzdü, Müzeleri Keşfetti!

Minik Balıklar Müze Turunda!

Yaz tatilini, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Havuzu’nda aldıkları yüzme kursuyla değerlendiren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, kampüs olanaklarını a değerlendirmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, yaz döneminde düzenlediği yüzme kurslarıyla çocuklara eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunmaya devam ediyor. Yaz tatilini, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda aldıkları yüzme kursuyla değerlendiren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, kampüs olanaklarını değerlendirmeye de devam ediyor. Öğrenciler, Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki yüzme eğitimlerinin yanı sıra Yakın Doğu İlkokulu’nun kapalı spor salonunda spor yaparken kampüsteki zengin müzeleri de keşfediyor!

Minik Balıklar Keşifte!

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki “Minik Balıklar Yüzüyor!” sloganıyla başlatılan yaz programı, çocukların yaz aylarını verimli geçirmelerine olanak sağlarken, yaz boyunca her yaştan çocuğa güvenli ve modern bir ortamda eğlenceli bir yüzme deneyimi sunuyor. Kuzey Kıbrıs’ın tek olimpik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen program sayesinde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde temel yüzme becerilerini kazanırken, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocukların özgüven kazandığı, koordinasyon ve dayanıklılık gibi önemli yetilerini geliştirdiği yüzme eğitimiyle, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı edinmeleri de destekleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen minikler, Kıbrıs Araba Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek hayal dünyalarını da zenginleştiriyor. Öğrencilerin müze ziyaretindeki ilk durağı Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi oldu. 11 bin farklı bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngenler, deniz canlıları, fosiller ve kayaçları inceleyen öğrenciler, Kıbrıs’ın doğa tarihini tek çatı altında keşfetme fırsatı buldu.

Dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan, zengin klasik otomobil koleksiyonuna sahip Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, hayran oldukları pek çok arabayı ve oyuncak koleksiyonunu yakından görme şansı yakaladı. Otomobillerin yanı sıra çeşitli makine parçalarından yapılan oyuncaklara da ilgi gösteren öğrenciler, Batman ve Transformers figürleri ile de bol bol fotoğraf çektirdi.

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