Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli olanlara evlerinde sağlık hizmeti verilecek

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Besim, ziyarette, engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve Derneğin bakanlıkla işbirliği konularını görüştü.

Görüşmede, ağır engeli bulunan kişilere mobil sağlık hizmeti sağlanması konusunda adım atılması ve diğer engelli derneklerle irtibata geçilerek konuyla ilgili bilgi verilmesi ele alındı. Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli bulunan üyelere evlerinde sağlık hizmeti verilecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Engelliler Haftası bağlamında Sağlık Bakanlığı olarak bu alanda yıllardır hizmet veren Derneğin öneri ve beklentilerini dinlemek için ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Ortopedik Özürlüler Derneği’nin bir dernekten öte ciddi bir sivil toplum örgütü bakış açısı ile ilerlediğini belirten Bakan Besim, Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Besim, Sağlık Bakanlığı olarak “sizlerin yanındayız “ demek için özellikle bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini, ihtiyaç duyulan her noktada yanlarında olduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin sağlık alanında yaşadıkları sıkıntıları aktarma fırsatı bulduklarını, kendilerine destek verileceğinden emin olduklarını kaydetti.