  • BIST 102.545
  • Altın 189,700
  • Dolar 4,5725
  • Euro 5,3841
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli olanlara evlerinde sağlık hizmeti verilecek

» »
Sağlık Bakanı Filiz  Besim, Kıbrıs Türk  Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.
Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli olanlara evlerinde sağlık hizmeti verilecek

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Besim, ziyarette, engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ve Derneğin bakanlıkla işbirliği konularını görüştü.

Görüşmede,  ağır engeli bulunan kişilere mobil sağlık hizmeti sağlanması konusunda  adım atılması  ve diğer engelli derneklerle irtibata geçilerek konuyla ilgili bilgi verilmesi ele alındı. Mobil sağlık hizmeti ile ağır engeli bulunan üyelere evlerinde sağlık hizmeti verilecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Engelliler Haftası bağlamında Sağlık Bakanlığı olarak bu alanda yıllardır hizmet veren Derneğin öneri ve beklentilerini dinlemek için  ziyaret gerçekleştirdiğini  söyledi. Ortopedik Özürlüler Derneği’nin bir dernekten öte ciddi bir sivil toplum örgütü bakış açısı ile ilerlediğini belirten Bakan Besim, Derneğin  çalışmalarını yakından takip ettiğini  kaydetti. 

Besim, Sağlık Bakanlığı olarak “sizlerin yanındayız “ demek için özellikle bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini, ihtiyaç duyulan her noktada yanlarında olduklarını vurguladı. 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay  Kibrit de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engellilerin sağlık alanında yaşadıkları sıkıntıları aktarma fırsatı bulduklarını, kendilerine destek verileceğinden emin olduklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi toz zerreciklerine karşı halkı uyardı21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:21
  •  Elcil: “Stabil para birimine geçmeyi ve çalışanlara 2 ayda bir hayat pahalılığı verilmesini talep ediyoruz”21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:20
  • 1 haftada toplam 64 adet trafik kazası meydana geldi21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:06
  • Özersay: "Yanlış mal beyanında bulunanlar hakkında Savcılık'a başvuracağız"21 Mayıs 2018 Pazartesi 11:12
  • Serdar Denktaş'ın durumu nasıl?21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:58
  • KİYED: “TMK kararları için kaynak yaratılmalıdır”21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:39
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Ebola Uyarısı21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:27
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:09
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:45
  • HRİSTOFYAS’TAN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI: “AKINCI’NIN ÖNERİSİNE CEVAP VER”21 Mayıs 2018 Pazartesi 06:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti