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Mücadele ve Dostluk Turnuvası Başladı

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Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası başladı
Mücadele ve Dostluk Turnuvası Başladı

Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Adem masterler anı futbol turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından beşinci kez düzenlenen mücadele ve dostluk  masterler anı turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Othello masterleri, Dumlupınar masterleri, Yıldırım masterlerinden oluşan dört takım katıldı.  

4 Takım Mücadele Ediyor

Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilen 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan açılış maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan anı turnuvası açılış maçında Dumlupınar matserleri rakibi Othello masterleri’ni 1-0, gecenin ikinci karşılaşmasında ise Mağusa Spor Derneği masterleri rakibi Yıldırım masterleri’ni 5-0 mağlup etti.

Finaller 7 Kasım Salı Akşamı

5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvası final maçında Dumlupınar masterleri ile Mağusa Spor Derneği masterleri, üçüncülük karşılaşmasında ise Otello Masterleri ile Yıldırım Masterleri karşılaşacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları 7 Kasım Salı akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak. 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller merhum Sonay Adem’in ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.   

 

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