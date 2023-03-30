Münür Rahvancıoğlu Davasında İlk İncelemeye Esas Ara Kararı Açıklandı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun N-82 tahdit koduna ilişkin işleminin iptali istemiyle Göç İdaresi Başkanlığı’na karşı açtığı davada ilk incelemeye karşı esas ara kararı açıklandı.

T.C. Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde Göç İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davada ilk incelemeye esas olmak üzere, Davacı Vekili Avukat Sercan Aran’dan, Davacı Münür Rahvancıoğlu’nun KKTC vatandaşı olduğuna dair kimlik vb. bilgi ve belgelerin birer örneğinin sunulmasının istenmesine karar verildi.

Kararda ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Münür Rahvancıoğlu hakkında herhangi bir giriş yasağı tahdit kodunun bulunup bulunmadığı hususunun GÖÇNET sistemi üzerinden araştırılması, eğer giriş yasağı varsa bu işlemin hangi idare tarafından tesis edildiği bilgisinin yer aldığı çıktıların ayrı ayrı örneğinin istenmesi maddesi yer aldı. Açıklanan karar gereğince istenilen belgelerin 10 gün içinde teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Bağ ımsızlık Yolu heyeti ile 27 Eylül 2022’de Ankara’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden Rahvancıoğlu, Ankara’ya girişinin N-82 koduyla engellenmesi üzerine bu kodun ne olduğu, kimin tarafından konduğu ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu.

TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul etmesi ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran 17 Şubat 2023’te TC Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyalamıştı.