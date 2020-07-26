Musk, Bolivya'da lityum için Morales'in devrilmesinin sorumluluğunu 'üstlendi': Kime istiyorsak darbe yaparız

Twitter'da Bolivya'daki 'lityum darbesiyle' bağlantısı gündeme getirilen Elon Musk, pişkin şekilde teyit eden bir yanıt verdi. Darbe öncesi, Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pilinin ham maddesinin Bolivya'dan tedariki zora girmişti.

Latin Amerika'nın çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkesi Bolivya'da geçen yıl sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'i deviren ABD destekli askeri darbe ile Tesla, Space X gibi teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk arasında bağlantı olduğu iddiası bir kez daha gündeme getirdi.

Sosyal medyada Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pilinin ham maddesinin tedarik edildiği Bolivya'daki 'Lityum darbesiyle' bağlantısının sorgulanması üzerine Musk pişkin şekilde teyit eden bir yanıt verdi.

ABD'de koronavirüse karşı yeni bir ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili Twitter'dan "Bir başka hükümet teşvik paketi halkın çıkarına değil" diye ahkam kesen Musk'a bir kullanıcı şu yanıtı gönderdi:

"Halkın çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbeyi organize etmesi."

Musk ise "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" karşılığını verdi.

ABD'li yüksek teknoloji üreticisi ve yatırımcısının bu tavrına sosyal medyada tepki yağdı.

Bolivya'nın ilk yerli devlet başkanı olan Morales de 'darbenin Bolivya lityumu için düzenlendiğinin yeni bir kanıtının' çıktığını belirterek "Kaynaklarımızı koruyacağız" dedi.

Önde gelen gazeteci-analisti Max Blumenthal da Musk'ın 'darbenin sorumluluğunu üstlendiğine' dikkat çekti.

Musk'ın tweetinden önce Bolivya'daki darbeci yönetim çok sayıda çok uluslu şirketi lityumun çıkarıldığı tuz gölü bölgesine davet etti, Brezilya'daki aşırı sağcı Bolsonaro yönetimine ortak lityum projesi teklif etti.

Bolivya'da kamulaştırma sürecini lityum üretimine yayan Morales'i deviren rejimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, 31 Mart'ta Musk'a gönderdiği mektupta, "Sizin ya da şirketinizin ülkemize gelmesini sağlayacağı her türlü şirketi şükranla hoşgeldiniz deriz" ifadesini kullanmıştı.

Morales, darbeden birkaç gün önce Almanya merkezli çokuluslu ACI Systems Alemania (ACISA) ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Tesla'ya lityum tedarik eden ACISA, anlaşmanın durdurulmasının ardından, 'siyasi durgunluk ve berraklaşmanın sağlanmasının ardından projenin devam edeceğinden emin olduğunu' söylemişti.

Morales, Kasım 2019'daki darbe sonrası RT'ye verdiği mülakatta, lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından emin olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim."