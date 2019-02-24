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Muskatın fazlası tehlikeli! Afrodizyak etkiden halüsinasyona...

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Daha çok Hint mutfağında kullanılan bir baharat olan muskat, Türk mutfağına da girmeyi başardı.
Muskatın fazlası tehlikeli! Afrodizyak etkiden halüsinasyona...

Endonezya'nın yağmur ormanlarında yetişen ve küçük hindistan cevizi olarak bilinen muskat, keskin bir tada sahip. Hint mutfağından Türk mutfağına giren bu baharat adını Umman'ın başkenti olan Muskat şehrinden alıyor. Tazesi Türkiye'de bulunmayan muskatı aktarlardan toz halinde satın almak mümkün.

Peki muskatın faydaları nelerdir, muskatı nasıl kullanmak gerekir? 

'EN HAFİF ETKİSİ HALÜSİNASYON'

Hürriyet'ten İpek İzci'ye konuşan Aşçı Maria Ekmekçioğlu muskat hakkında şu bilgileri verdi:

"Büyük miktarda kullanılırsa yüksek olan afrodizyak etkisi tehlike çanları çaldıran bir baharat. Muskat, aroması ve lezzetiyle fırında makarna, hünkârbeğendi, karnabahar suflesi ve patates püresi tariflerine artılar katar. Şüphesiz, peynir fondüsünün olmazsa olmazı olduğu kadar iki kişiye özel romantik bir sofrada da ideal bir lezzettir. Muskatı tüketirken aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir! En hafif etkisi halüsinasyon, en ağır etkisi ise zehirlenme olabilir!"

İŞTE MUSKATIN FAYDALARI

-Mentol benzeri bileşene sahip olan muskat, yemeklere baharat olarak eklendiğinde ağrı kesici özelliğe sahiptir.

-Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur.

-Yorgunluk ve stres durumlarında tüketildiğinde muskat beyin uyarıcı olarak etkili olur.

-Toksinlerin böbreklerden atılmasına yardımcı olan muskat, böbrek taşı oluşumunu da engeller.

-Aynı zamanda karaciğerin temizlenmesinde de önemli işleve sahiptir.

-Antibakteriyel özelliği ile muskat, diş eti ve ağız yaralarının iyileşmesinde oldukça etkilidir.

-Kozmetik sektöründe kakao yağı yerine tercih edilen muskat, siyah nokta ve aknelerin temizlenmesinde yardımcı olur.

-Ağız kokusu ve kötü nefesin tedavisinde etkili olan muskat, birçok diş macunu bileşeninde bulunur.

-Kan damarlarını rahatlatan muskat, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar.

-İçerisinde bulunan myristicin enzimleri ile Alzheimer hastalığının tedavisinde belleği artırıcı rol oynar.

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