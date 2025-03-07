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Musk’tan Ukrayna’ya seçim çağrısı: Zelenski büyük farkla kaybeder

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ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerinin Ukrayna muhalefetiyle görüşmelerinin ardından, Trump’ın kıdemli danışmanı ve milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna’nın seçime gitmesi gerektiğini belirtti.
Musk’tan Ukrayna’ya seçim çağrısı: Zelenski büyük farkla kaybeder

X sosyal medya hesabından "Ukrayna muhalefetinin Trump yönetimi ile yaptığı görüşmenin doğrulandığı" bir paylaşımı alıntılayan Musk, Zelenski'yi hedef aldı.

Musk, Ukrayna'nın seçime gitmesi gerektiğini paylaşarak, Zelenski'nin olası bir seçimi çok büyük farkla kaybedeceğini savundu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun üç Ukraynalı parlamentere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın Zelenski ile tartışmasının ardından müttefikleri Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski Başbakan Yulia Timoşenko ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden biriyle görüştüğü iddia edilmişti.

Poroşenko, iddia üzerine X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li ortaklarıyla "kamuoyuna açık ve şeffaf bir tutumla" çalıştıklarını kaydederek, görüşmelerin esasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla yapıldığını kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Zelenski'yi, "Seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde eleştiren ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki tartışma sonrası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski de Fox News'e verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti. Öte yandan birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke lideri, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

Daha sonra Trump, Zelenski'den bir mektup aldığını belirtmiş, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıklamıştı.

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