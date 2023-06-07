Mustafa Naimoğulları: Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Pazartesi günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda tekrar masaya oturacaklarını belirterek, çiğ süt fiyatı ve doğrudan gelir desteklerinin iyileştirilmesi konusunda hayvancının

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Pazartesi günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile görüşme gerçekleştireceklerini ifade ederek, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hükümete kurların sabitlenmesi çağrısı yapan Mustafa Naimoğulları, “Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacaktır. Hayvancıya çağrı yapıyorum, gereken hazırlığı yapsınlar… Çözüm bulunmazsa gereken çözümü daha önce olduğu gibi sokaklarda arayacağız” dedi.

Birlik binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Mustafa Naimoğulları, haftalardır Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sürekli görüştüklerini, özellikle Türkiye’deki seçim öncesi birkaç defa bir araya geldiklerini ifade ederek, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve dövizdeki artış nedeniyle üreticinin ayakta kalamadığını ve bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.

Türkiye’deki seçim sonrası yine bir araya geldiklerini ancak yine çözüm üretemediklerini belirten Naimoğulları, maliyetlerin yükselmeye devam ettiğine işaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda bugün görüşme yaptıklarını kaydeden Naimoğulları, “Sabahtan bu saate kadar Dolar’da yüzde 7 yükseliş söz konusu” diye konuştu. Bir günde yaşanan yüzde 7’lik yükseliş nedeniyle sektörün nasıl ayakta kalacağıyla ilgili endişeli olduklarını ifade eden Naimoğulları, dövize endeksli maliyetlerin de sürekli arttığını belirtti.

“Birliğin, ‘üreticinin gelirinin dövize endekslenmesi veya girdi maliyetlerinin sabit bir kura endekslenmesi’ önerisine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un çok kızdığını” savunan Naimoğulları, “Bakan, Türk Lirası ile yönetildiğimizi ve Türk Lirası altında ne gerekirse onu yapacağımızı dile getirdi” şeklinde konuştu.

Bugünkü basın açıklamasında aslında eylem kararını açıklayacaklarını ancak bakanlığın, birlik yetkililerini Pazartesi günü görüşmeye çağırdığını aktaran Mustafa Naimoğulları, “Biz hiçbir zaman görüşmeden kaçmadık. Pazartesi günü tekrar görüşerek, özellikle birkaç gün dövizin nereye gideceğini de izleyerek, tekrar masaya oturacağız” dedi.

Oğuz’un günü geçiştirmeye çalıştığını ileri süren Mustafa Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Bu sektör günü birlik politikalarla yönetilemez. Sektörde hızlı bir şekilde karar alınması gerekir ki ayakta kalabilsin. Döviz kuru altında ezilen insanlar her gün bu yemi almak zorundadır, maliyetlerini ödemek zorundadır. Maliyetler ödenirken, dövizin altında ezilmeye devam edilecektir.”

Çiğ süt fiyatlarının 15 günde bir değişebildiğini hatırlatan Naimoğulları, çiğ süt fiyatlarının da kura sabitlenmesi gerektiğini bu çerçevede Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki fiyatın da altında bir fiyat talep ettiklerini anlattı. Limanlarda üreticinin girdi maliyetleri kurunun sabitlenmesini de talep ettiklerini dile getiren Naimoğulları, bu konuda da açılım olmadığını belirtti.

“Çiğ süt fiyatının 15 Haziran itibarı ile düzenlenmesini istemelerine karşın, hükümet kararı olarak fiyatın 1 Temmuz’da değişebileceğinin söylendiğini” savunan Naimoğulları, sadece süt fiyatları değil kaba otun da girdi maliyetlerini yükselttiğine işaret etti.

“HAYVANCILIK KOOPERATİFİ YARINDAN İTİBAREN HAYVANCININ ÇİFTLİĞİNE BALYAYI VERMEYE BAŞLAYACAK”

Kaba ot konusunda 15 Milyon TL navlun desteği verildiğini hatırlatan Naimoğulları, Birlik altındaki Hayvancılık Kooperatifi olarak Türkiye’den kaba otu (balya, saman), kilosu 2 Türk Lirası civarında hayvancının çiftliğine götüreceklerini açıkladı. Yarından itibaren tırların yüklenmeye başlayacağını dile getiren Naimoğulları, Hayvancılık Kooperatifi’nin yarından itibaren hayvancının çiftliğine balyayı vermeye başlayacağını söyledi.

“BALYA FİYATINI ARTIRAN BÜYÜK ŞİRKETLERE BALYA VERMEYECEĞİZ”

Bugüne kadar hayvan üreticisinin sıkıntılarını görmeyen, balya fiyatını artıran büyük şirketlere, Hayvancılık Kooperatifi olarak kesinlikle balya vermeyeceklerini duyuran Naimoğulları, Birlik olarak hayvan üreticisinin ihtiyaçlarına göre planlama yapacaklarını kaydetti.

Dövizdeki yükseliş nedeniyle çok ciddi anlamda karamsarlık içinde olduklarını dile getiren Naimoğulları, Pazartesi günü çiğ süt fiyatı, doğrudan gelir desteklerinin iyileştirilmesi konusunda hayvancının talepleri karşılanmazsa Bakanlık önünde eylem tarihini açıklayacaklarını belirtti.

Siyasilerin sorunlardan kaçtığını ve çözüm üretmediğini ileri süren Naimoğulları, “Şimdiye kadar Türkiye’deki seçimin arkasına sığındılar, şimdi de dövizdeki yükselişin arkasına sığınıyorlar ama bizim sığınacak bir yerimiz kalmadı” dedi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI… “DERHAL KURLARI SABİTLESİNLER”

Hükümete çağrı yapan Birlik Başkanı Naimoğulları, “Derhal kurları sabitlesinler, ülkeye gelen ham madde kurlarını, yem fiyatlarını sabitlesinler, üreticinin girdi maliyetlerini kur bazında sabitlesinler. Üreticinin sütünü döviz kuruna endeksli olarak ortaya koysunlar. Üretici de ayakta kalabilsin” diye konuştu.

“Bugün bize bunları yaşatanlar çözüm bulmak zorundadırlar” diyen Naimoğulları, muhalefete ise, Meclis’te ağırlıklarını ortaya koyma çağrısında bulundu.

“ÇÖZÜM BULUNMAZSA GEREKEN ÇÖZÜMÜ DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ SOKAKLARDA ARAYACAĞIZ”

Naimoğulları, “Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacaktır. Hayvancıya çağrı yapıyorum, gereken hazırlığı yapsınlar… Çözüm bulunmazsa gereken çözümü daha önce olduğu gibi sokaklarda arayacağız” şeklinde konuştu.