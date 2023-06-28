Müşterilerden aldıkları ödemeleri çaldıkları gerekçesiyle tutuklandılar

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir markette çalışan zanlılar Müslüm Korkmaz ve Nurullah Ahmet Öztaş müşterilerden aldıkları ödemeleri çaldıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Alsancak’ta faaliyet gösteren Şokmar Süpermarket’in müstahdemi olan zanlılar Müslüm Korkmaz ve Nurullah Ahmet Öztaş müşterilerden aldıkları ödemeleri çaldıkları gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Varol, 19 Haziran 2023 tarihinde zanlı Müslüm Korkmaz’ın müstahdemi olduğu Alsancak’ta faaliyet gösteren "Şokmar Süpermarket" isimli marketin kasasında müşteriye satılan Telsim ve Turkcell’e ait kontörlerden temin etmiş olduğu toplam 748 TL parayı kasasında işlem göstermeyerek zimmetine geçirip çaldığı yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve 27 Haziran 2023 tarihinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Varol ayrıca huzurda bulunan diğer zanlı Nurullah Ahmet Öztaş’ın da 24 Haziran 2023 tarihinde, saat 00:30 raddelerinde yine müstahdemi olduğu Alsancak’ta faaliyet gösteren Şokmar Süpermarket'in kasa tahsilatı olan 105 Dolar, 60 Sterlin ve 23 bin 959 TL parayı market sahibine teslim etmeyip zimmetine geçirerek sirkat ettiği yönde şikayet yapıldığını ve zanlının tespit edilerek 27 Haziran 2023 tarihinde derdest emri gereği tutuklanan akabinde ikametgahında yapılan aramada 1 adet yazar kasa Z raporu, 2 adet post cihazı gün sonu raporu, 2 adet kasa raporu, 1 adet 5 numaralı kasaya ait kapanış rapor bilgisini gösteren belge, sirkat etmiş olduğu paradan satın aldığı bir çift USPA Sport marka 44 numara ayakkabı, 1 çift imitasyon erkek küpesi, 3 adet imitasyon erkek yüzüğü, 2 adet imitasyon kolye ve sirkat etmiş olduğu paradan geri kalan 65 TL bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele işle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu ayrıca söz konusu işletmenin muhasebe kontrolünün sürdüğünü belirterek zanlıların vermiş olduğu ifadelerinde teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Varol aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.