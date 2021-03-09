Müsteşar Aşıkoğlu yine isim vermedi! “İsim vermek zorunda değilim” dedi!

Radyo Mayıs'ta katıldığı programda sorurları yanıtlayan Müsteşar Aşıkoğlu para dağıttığını iddia ettiği gazeteciyi yine açıklamadı ve açıklamak zorunda da değilim dedi.

DETAY KIBRIS

Tüm gazetecileri zan altında bırakmadığını da söyleyen Aşıkoğlu ısrarlı sorualra rağmen isim açıklamadı.

ÖZÜR DİLERİM

Her dönem görev alan Müsteşar Aşıkoğlu “Biz bunları duyuyoruz. Bunu herkes yapıyor demiyorum. Eğer bunlar yaşanmıyorsa, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir çıksın ve camiada böyle şeylerin yaşanmadığını açıklasın. Ben de o halde özür dilerim” dedi.

Müsteşar Şahap Aşıkoğlu Radyo Mayıs'ta konuştu

NELER OLDU?

“Kıb-Tek’te haklarında soruşturma açılan 3 üst düzey görevli bugün görevlerinden alındı”

08.03.2021 21:45

“Haksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun yapan iş çevreleri benim karşıma dikiliyorlarsa da hepsini ezip geçeceğim."

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de 14. Saat programına katılarak Kıb-Tek’te yaşananlar ile ilgili sorulara yanıt verdi.

KIB-TEK’DEKİ YILDA 300 MİLYON TL’YE VARAN YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE KORKMADAN GİDİYORUM”

“Kıb-Tek konusunda Meclis’e girdiğim andan itibaren kavga veriyorum. Bu konuda yıprandığımı değil tam tersine güçlendiğimi düşünüyorum. Kamuoyu bana oldukça büyük destek veriyor. Herkesin bildiği ama sustuğu, kiminin sus payından kiminin ise korkudan dolayı sustuğu ve geri çekildiği bir ortamda Erhan Arıklı Kıb-Tek’deki yılda 300 Milyon TL’ye varan haksızlık, hırsızlık ve yolsuzlukların üzerine korkmadan gidiyor”… “

PARTİMDEN BİRİLERİNİN İŞ DÜNYASI İLE KAVGA ETME DEMESİNİ ÇOK MANİDAR BULUYORUM”

“Böyle bir kavga içerisinde sizin partinizden birileri kalkıp da hayır sen işadamları ile iş dünyası ile kavga etme demesini çok manidar buluyorum ve üzülüyorum. Ben bu haksızlıkların, hırsızlıkların, yolsuzlukların üzerine gitmeyecektim bu partiyi niye kurduk? Bizim amacımız bizden öncekiler sustu, veya bizden öncekiler onlar da rantın bir parçası oldu ise onlar gibi mi olalım?Ben korkmadan, yılmadan bıukmadan bu kavgayı mücadeleyi sürdüreceğim”…

“HEPSİNİ EZİP, GEÇECEĞİM…MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

“Haksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun yapan iş çevreleri benim karşıma dikiliyorlarsa da hepsini ezip geçeceğim. Hiçbir şekilde de geri adım atmam mümkün değil. Hükümet ortaklarım bana tam destek veriyor. En azından şuana kadar yapma geri dur diyen de olmadı. Benim için o bile yeter. Milim geri adım atmayacağım” ….

“GEREKEN TALİMATI VERDİM DEVAMI GELECEK”

“Bugün şuanda Kıb-Tek’te haklarında soruşturma açılan, polisin soruşturmasına tabi tutulan üst düzey görevlilerden bazıları görevlerinden alındı. Gereken talimatı verdim. En azından 3 üst düzey kişi görevlerinden alındı. Devamı da gelecek. ”…

“AKSA’YA BU HAFTA MUHTIRA NİTELİKLİ MEKTUP YAZIYORUM”

“Mevcut jenaratörlerin daha ucuz, daha kaliteli ve daha temiz enerji alabilmek için gaza dönüştürmesini sağlamak gerek.Bununla ilgili AKSA’ya bu hafta muhtıra nitelikli mektup yazıyorum. Derhal ellerindeki jenaratörleri gaza dönüştürsünler ve kira fiyatlarını düşürsünler diye bir mektup yazıyorum. Arkadaşlarım şuan o mektubun üzerinde çalışıyorlar”….

“EKİM AYINDAKİ SEÇİME KADAR ENERJİDE BÜYÜK YOL KATEDECEĞİZ”

“Özellikle önce AKSA’nın fiyatlarını düşürmesini sağlayacağız.Ekim ayında seçim olana kadar enerjide çok büyük yol katedeceğimizi düşünüyorum. Gaz depolama sistemi ile elektrik enerjisini aşağıya düşürmek durumundayız. LPG ile elektrik ürettiğimizde takriben 3-3.5 dolar cent civarında karımız olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor”…

“KIB-TEK’İ ŞUANDA BEDAVA BİRİSİNE VERSEK,YÜZÜNE DÖNÜP BAKMAZ BİLE”

“Kıb-Tek’i şuanda bedava birisine versek,yüzüne dönüp bakmaz bile. Bu yapısı ile Kıb-Tek’i bizim özelleştirmemiz mümkün değil, gerek de yok. Bizim derdimiz üretimde çoğulculuğu sağlamak. Kıb-Tek ana aktörlerden birisi olarak devam edecek.Kıb-Tek bizim canımız, ciğerimiz, milli bir değerimiz. Ama bu şekilde yöneterek, geçmişten gelen kötü alışkanlıklarla yönetilmesi mümkün değil”…

İlgili Haberler:

VARAN 1

VARAN 2