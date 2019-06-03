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Muz yemek kilo aldırır mı tüketim miktarına dikkat edin!

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Muz yemenin faydaları neler? Muz yemek kilo aldırır mı? Diyette muz yenir mi? İşte muz tüketiminde dikkat etmeniz gerekenler!
Muz yemek kilo aldırır mı tüketim miktarına dikkat edin!

Yazın en sevilen lezzetlerinden biri olan muz diyet yapanların aklını karıştırmaya devam eden meyveler arasında yer alıyor. İçerisinde şeker bulundurması nedeniyle kilo yapıp yapmayacağı konusu merak ediliyor. Peki gerçekten muz yemek kilo aldırıyor mu? Muz yemenin faydaları neler? Diyette muz yenir mi? gibi merak ettiğini tüm soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. 

TÜKETİM MİKTARI ÖNEM TAŞIYOR!

Muzun kilo aldırıp aldırmayacağı ya da zayıflatıp zayıflatmayacağı konusu merak ediliyor. Genellikle içerisinde şeker bulundurması nedeniyle bazıları muzun kilo aldırdığını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Aslında burada gözden kaçırılan bir husus var. O da muzun ne kadar tüketildiğiyle ilgili. Muz dışında kilo aldıracak bir şey yemeyip sadece muz yediğinizde kilo almayacakken, günde 5 ya da 6 tane muz yemeniz halinde kilo alabilrisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta muzun ne kadar tüketildiği konusudur. 

METABOLİZMANIN HIZLI ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR 

Muz içerisinde pek çok vitamin ve mineral barındıran bir meydir. Bu özelliği sayesinde metabolizmanın da hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Özellikle kişiye tokluk hissi vererek yemek yeme isteğinin önüne geçmektedir. Muz aynı zamanda bağırsaklar için de oldukça faydalıdır. Özellikle diyet yapanlar kahvaltı sonrasında ya da ikindi vakti ara öğününde 1 orta boy muz yiyebilir, vücudun ihyiyaç duyduğu doğal şekeri bu yollar karşılayabilirler. 

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