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Namık Kemal Lisesi, çevrim içi eğitim sistemine geçiş yaptı

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Namık Kemal Lisesi'nde çevrim içi eğitime geçildiğini belirterek, üzüntü ile karşıladıklarını söyledi.
Namık Kemal Lisesi, çevrim içi eğitim sistemine geçiş yaptı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Namık Kemal Lisesi'nde çevrim içi eğitime geçilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, “Meydana gelen deprem sonrasında Gazimağusa’da bazı devlet okulları binalarının yapıları ile ilgili duyulan endişe nedeni ile Gazimağusa Belediyesi olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Okul yönetimleri, Okul Aile Birlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitimin devam etmesi ve bunun yüz yüze, sınıflarda olmasının gerekli olduğu düşüncesi ile girişimlerde bulunduk” dedi.

Uluçay, “Pandemi süresince öğrenciler sınıf ortamından uzak, eğitimlerine çevrim içi eğitim şekliyle devam etmişti. Ancak çevrim içi eğitim sisteminde ne yazık ki beklenen ve istenen başarı sağlanamadı” ifadelerini kullandı.

“Bizler Namık Kemal Lisesi’nde yeniden çevrim içi eğitim sistemine geçiş yapılmasını üzüntü ile karşılıyoruz” diyen Uluçay, şöyle devam etti:

“Namık Kemal Lisesi’nde eğitimin yüz yüze olması için emek gösteren öncelikle okul idaresine, Milli Eğitim Bakanlığı’na, öğretmenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Okul Aile Birlikleri’ne teşekkürlerimizi sunar, öğrencilerin bir an önce sınıflarında eğitimlerine devam edebilmesini temenni ediyoruz.”

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