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NASA Astronotlarından Boeing Starliner Olayı Sonrası 'Endişe' Açıklaması

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NASA Astronotlarından Boeing Starliner Olayı Sonrası 'Endişe' Açıklaması
NASA Astronotlarından Boeing Starliner Olayı Sonrası 'Endişe' Açıklaması

Bugün uzaya fırlatılan mürettebatsız Boeing Starliner test kapsülü, planlandığı yörüngeye girememiş ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşamamıştı. 2020’de bu kapsül ile uzaya fırlatılacak olan NASA astronotları, güvenlik konusunda endişeli olmadıklarını belirttiler.

1916 yılında kurulan ve merkezi Chicago’da bulunan Boeing, bugün Starliner isimli test kapsülünü Florida’daki Cape Caneveral üssünden fırlattı. Mürettebatsız olarak fırlatılan bu kapsülün amacı, yörüngeye girip Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşmaktı ancak her şey planlandığı gibi gitmedi ve Boeing Starliner’ın Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşamadığı ve hatta yörüngeden çıktığı ortaya çıktı.

Boeing Starliner’ın yaşadığı bu anomaliden sonra NASA’nın bu kapsül ile uzaya gönderilecek olan astronotları bir açıklama yaptı. NASA astronotları Mike Fincke ve Nicole Mann, 2020 yılında Boeing Starliner ile uzaya çıkma görevini tamamlayacak ilk isimlerdi ve bu ikili, Starliner’ın güvenli bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşamaması ile ilgili fikirlerini belirttiler. Astronotlar, Starliner’ın anomalisine rağmen herhangi bir güvenlik endişesi yaşamadıklarını söylediler.

Astronotlar aynı durumu yaşamayacaklarından fazlasıyla emin:

 

Mike Fincke ve Nicole Mann, bugün gerçekleştirilen bir basın toplantısında aynı durumun herhangi bir şekilde başına geleceklerini düşünmediklerini veya herhangi bir kaza ile karşı karşıya kalmayacaklarından emin olduklarını belirtti. NASA Başkanı Jim Bridenstine, kontrolün o anda Starliner’da olduğunu ancak mürettebatın gerekli durumlarda kontrolü ele alabileceğini belirterek şu anda mürettebat gemide olsaydı güvende olacaklarını belirtti.

 

 

NASA ve Boeing, Starliner’ın görevinde neden başarısız olduğunu çözmek için araştırmalarını sürdürüyor. Fincke ve Mann ise benzer bir olayın meydana gelmesi anında uzay aracını elle kontrol edebilecek deneyime sahip olduklarını ve bu yüzden de herhangi bir şekilde endişe veya korku duymadıklarını belirttiler. Fincke, “Her zaman bir şeyler olabilir, bu yüzden test uçuşları yapıyoruz ve bu yüzden manuel kullanma yeterliliklerine sahibiz” açıklamasını yaptı. Mann da mürettebatın ateşleyicileri ve bireysel roketleri manuel olarak kontrol edebilme yetisine sahip olduğunu belirterek Fincke'nin söylediklerine destek çıktı

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