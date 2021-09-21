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NASA, Ay'ın güney kutbundaki bir kratere su bulmak için robot gönderecek

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki Nobile kraterine donmuş su aramak amacıyla bir araştırma robotu gönderileceğini açıkladı.
NASA, Ay'ın güney kutbundaki bir kratere su bulmak için robot gönderecek

Yıllardır Ay'ın kutup bölgelerine su bulmak için araştırma yapmayı planlayan NASA, kraterlerin tabanında sıkışmış su buzlarının gelecekteki astronot görevlerinde içecek su, solunacak hava ve geri dönüş için roketlere yakıt olabilecek hatta güneş sisteminin dışından Dünya'ya dönüşlerde kullanılabilecek yakıt için faydalı bir buluş olacağı öngörüsünde bulunuyor.

NASA bu amaç doğrultusunda atılacak ilk adım için VIPER (olatiles Investigating Polar Exploration Rover) adlı uzay aracının belirlendiğini açıkladı.

VIPER'ın Nobile yakınlarına inişinden itibaren 100 gün süreyle bölgede keşif çalışması yapması planlanıyor.

NASA gezegen bilimi bölümü direktörü Lori Glaze konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında aracın Ay'ın toprağıyla temasta olacağını ve hatta birkaç metrelik delik açacağını belirterek bu sayede Ay'la ilgili bilinenlerin daha iyi tanımlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Ay'ın kutupları güneş sisteminin en soğuk bölgelerinden

VIPER Ay'ın güney kutbunun batı ucunda Nobile kraterinin yakınlarına iniş yapacak. 65 kilometre genişliğindeki kraterin bir cismin çarpması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Kutuplara yakın bölgeler güneş ışığı ufuktan az ulaşabildiği için sürekli gölgede kalmaları sebebiyle güneş sisteminin en soğuk bölgelerinden olduğu tahmin ediliyor.

Güneş panelleriyle çalışacak olan ve Dünya ile temasını sürdürebilmesi için ışığa ihtiyacı bulunan VIPER'ın aküsünün karanlıktan en fazla 50 saat kadar çalışmasına yeteceği bildiriliyor. Bu nedenle aracın fazla karanlık bölümlerde fazla ilerlemeyeceği tahmin ediliyor.

NASA yetkilileri Nobile bölgesinin hem yumuşak hem de çeşitli bir arazi sunması sebebiyle araç için en uygun bölgelerden biri olduğunu belirtiyor.

VIPER yaklaşık bir golf arabası büyüklüğünde ve yaklaşık yarım ton ağırlığı ile yüzeyin altından örnek toplamasına ve geri getirmesine imkan veren bir dizi araç gereç taşıyabilme kapasitesine sahip.

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