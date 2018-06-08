NASA'dan Sarsıcı Açıklama

NASA, Mars yüzeyinde bulunan 3.5 milyar yaşındaki bir kayada yaşamın temel malzemesi olan organik molekül tespit ettiklerini açıkladı. Söz konusu organik molekülün Mars'ta bir zamanlar yaşam bulunduğunun kanıtı olabileceği düşünülüyor.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ‘kızıl gezegen’ lakaplı komşu gezegen Mars’ta ne bulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre NASA’nın Mars üzerindeki keşif aracı olan Curiosity, 3.5 milyar yaşında, içerisinde organik moleküller içeren bir kaya keşfetti. Bununla birlikte NASA, Mars’ın atmosferinde en basit organik molekül olarak adlandırılan metan gazına rastladıklarını da duyurdu.

NASA ve diğer uzay araştırma kurumlarının dünya dışı yaşam formu arayışı, temel olarak söz konusu gezegende organik molekül bulunup bulunmamasına dayanmaktadır. Sorun şu ki, organik moleküller, gezegende bir yaşam bulunmasa dahi var olabilir. Fakat bizim bildiğimiz türde bir yaşamın var olabilmesi için organik moleküller kesin olarak var olmak zorundadır.

Dolayısı ile NASA’nın bulgusu Mars’ta bir zamanlar yaşam bulunduğunun bir kanıtı olabileceği gibi yalnızca gezegenin yaşam için gerekli organik moleküllere sahip olduğunu da gösterebilir. Bir başka deyişle bu antik kaya, ya biz henüz Dünya üzerinde yokken Mars’ta yaşam olduğunun kanıtı ya da Mars’ın jeolojik sürecinden hatıra kalmış sıradan bir kata. Araştırmacılar, kayadaki organik moleküllerin neden var olduğunu henüz açıklayamadıklarını dile getirdiler.

Bilim insanlarının kızıl gezegen hakkında yaptığı çalışma Science dergisinin dün yayınlanan sayısında iki ayrı makale olarak yayınlandı. NASA’da biyojeokimya uzmanı olan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı konumunda bulunan Jennifer Eigenbrode konuyla ilgili olarak, ‘’Mars’taki yaşam belirtilerini ortaya çıkarmak için çok iyi bir konumdayız. Bulgular ayrıca dikkat çekiciydi, çünkü organik malzemenin sert Mars yüzeyinde milyarlarca yıl korunabileceğini gösterdi.’’ dedi.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde bulunan Güneş Sistemi Keşif Bölümü'nün yöneticisi olan Paul Mahaffy ise, ‘’Yaşam arayışında temel olan organik bileşikler arayışımızı büyük ölçüde genişlettik.” derken, NASA Genel Merkezi'nde Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı olan Thomas Zurbuchen de, “Bu yeni bulgularla Mars, yaşam kanıtlarını aramaya devam etmemizi söylüyor. Devamlı ve planlı görevlerimizin Kızıl Gezegen'deki daha nefes kesici keşiflerin kilidini açacağından eminim.’’ dedi.

Ağustos 2012’den bu yana Mars üzerindeki görevine devam eden ve elde ettiği verileri Dünya’ya gönderen Curiosity aracının elde ettiği renkli Mars görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.