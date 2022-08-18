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NASA’dan uzay yürüyüşündeki kozmonota uyarı: Her şeyi bırak ve geri dön

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ki Rus kozmonotun uzay yürüyüşü, kozmonotlardan birinin giysisindeki pilde oluşan sorun nedeniyle erken sonlandı.
NASA’dan uzay yürüyüşündeki kozmonota uyarı: Her şeyi bırak ve geri dön

Kozmonotun giysisinde yaşanan sorun nedeniyle NASA, uzay yürüyüşündeki kozmonota uyarı da bulunarak, "Her şeyi bırak ve geri dön" uyarısı yaptı.

Uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlardan Oleg Artemyev'in giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri rapor edildi.

Bunun üzerine, Dünya'daki Rus kontrolörlerden "Oleg, mümkün olan en kısa sürede hava kilidine dönmelisin." uyarısı geldi.

NASA tarafından yayımlanan canlı İngilizce çeviride, kozmonota birçok kez "Her şeyi bırak ve geri dön." denildiği duyuldu.

Kontrolörlerin ayrıca, "Lütfen endişelenme, her şey yolunda. İyisin." ifadeleri de kayda geçti.

Artemyev ise, "Ben mi? Endişe mi? Mümkün değil." yanıtını vererek başarılı şekilde hava kilidine geri döndü.

Rus kozmonot daha sonra, görev arkadaşı Denis Matveyev'in kullandıkları malzemeleri toplamasını bekledi.

Söz konusu uzay yürüyüşünün yaklaşık 4 saat sonra bittiği açıklandı.

Rus uzay ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamada, "Durum kontrol altında... Kozmonotun sağlığı tehlikede değil." ifadeleri kullanıldı.

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