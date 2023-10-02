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NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi

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NASA, Psyche asteroit görevini bir hafta erteledi. 1,2 milyar dolarlık görev, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Psyche asteroitini inceleyecek.
NASA'nın 1,2 milyar dolarlık Psyche misyonu bir hafta ertelendi

Psyche asteroit misyonunun başlangıçta 5 Ekim'de yapılması planlanıyordu.

Ancak Space.com'un ulaştığı bir rapora göre, Psyche, 12 Ekim'de SpaceX Falcon Heavy roketinin üzerinden fırlatılacak.

Fırlatmadaki gecikme, NASA ekibinin Psyche uzay aracının nitrojen soğuk gaz iticilerini kontrol etmek için kullanılan parametrelerin doğrulamasını istemesinden kaynaklandı.

Psyche, Falcon Heavy'nin ilk NASA görevi olacak.

Falcon Heavy, NASA'nın Uzay Fırlatma Sisteminden sonra şu anda kullanımda olan en güçlü ikinci roket.

Psyche Misyonu

Psyche Misyonu 12 Ekim'de başlatılacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, uzay aracı 2029'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan 280 kilometre genişliğindeki uzay kayası Psyche'ye ulaşacak.

Bilim insanları Psyche'nin yüzde 82.5 oranında metal içerdiğini tahmin ediyor. Ayrıca uzay cisminde nikel ve altın da var.

Tahminlere göre bu asteroidin değeri 10 bin katrilyon. 

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