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NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'deki hükümetin demokratik olup olmadığı' soruldu

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Türkiye'de hâlâ demokratik hükümet olduğunu düşünüyor musunuz" sorusu soruldu. Stoltenberg "Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı" dedi.
NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'deki hükümetin demokratik olup olmadığı' soruldu

Stoltenberg, Rusya'dan korunma gerekçesiyle NATO üyesi olmak için can atan Ukrayna'ya bu perspektifin henüz verilmemesini "NATO üyesi olmak için NATO standartlarını karşılamak lazım" diye açıklarken, "Halihazırda NATO üyesi ama hükümetleri derinden yolsuz ve anti demokratik olanlar aklıma geliyor" diye araya giren Axios muhabiri Jonathan Swan, daha sonra "NATO, demokrasiyi nasıl tanımlıyor" sorusunu yöneltti.

 

'MÜTTEFİKLER ELEŞTİRİLERİNİ DİLE GETİRDİ'

Stoltenberg 'hukukun üstünlüğü, özgürlükler, serbest seçimler' diye sayarken, "NATO üyesi Türkiye'de hâlâ demokratik hükümet olduğunu düşünüyor musunuz" sorusu geldi.

Bir an duraklayan NATO Genel Sekreteri, "Seçim yapıyorlar. Yakın zamanda muhalefet İstanbul'da seçim kazanmayı başardı. Ama bence söylemesi adil olur ki, ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, çeşitli müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi" yanıtını verdi. Swan'ın '(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın yargıya müdahale ettiği, muhalifleri ve gazetecileri hapse attığı, seçimleri tekrarlattığını' sıralaması üzerine Stoltenberg, "Müttefiklerimizin bu mesele hakkında güçlü şekilde farklı görüşleri var, burada (Brüksel'deki NATO karargahı) konuşuyoruz, meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar" dedi.

 

'NATO'NUN EN SORUNLU ÇOCUĞU'

Axios'un sitesinde röportajla ilgili yayımlanan haberde Genel Sekreter'i' 'NATO'nun bir yandan dünyanın en çok gazeteci hapse atan ülkesini üye olarak tutarken, diğer yandan ittifaka katılmak isteyen ülkelerden üyelik için yolsuzluğu temizlemesi ve demokrasilerini geliştirmelerinin istenmesinin çifte standardıyla ilgili sıkıştırdıkları' ifade edildi. "Stoltenberg gazetecilerin haklarıyla ilgili endişeleri kabul etti, ama NATO standardının tutarsızlığıyla ilgili sorulara yanıt vermedi" denilen haberde şu yorumlar yapıldı:

"Türkiye, NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO'nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse atıyor ve seçimleri tekrarlıyor. 2016 ve 2017'de Gazetecileri Koruma Komitesi, sıralamasında Türkiye'yi dünyanın 1 numaralı gazeteci hapishanesi olarak koydu."

 

Sputnik/Duvar

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