NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.
Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.
Erdoğan, Macron ile görüştü
Zirvenin başlamasından önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin akabinde Erdoğan, liderlerin katılımıyla çekilen "aile fotoğrafı"na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'de bulunuyor.
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