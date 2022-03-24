  • BIST 2.193,50
  • Altın 925.652
  • Dolar 14.8364
  • Euro 16.351
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

NATO Liderler Zirvesi başladı

» »
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.
NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Erdoğan, Macron ile görüştü

Zirvenin başlamasından önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin akabinde Erdoğan, liderlerin katılımıyla çekilen "aile fotoğrafı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'de bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'ya kimyasal saldırı önlemi: Hava verilerine erişim engelleniyor23 Mart 2022 Çarşamba 14:31
  • Saldırıların odağındaki stratejik şehir: Mariupol23 Mart 2022 Çarşamba 14:05
  • Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde uzlaşıldı23 Mart 2022 Çarşamba 13:01
  • NATO liderleri Ukrayna-Rusya gündemiyle toplanacak23 Mart 2022 Çarşamba 11:28
  • Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikalarından biri üretimi durdurdu23 Mart 2022 Çarşamba 11:01
  • İtalya ve Hollanda'da 1,7 milyar dolar değerinde Rus varlığı donduruldu23 Mart 2022 Çarşamba 10:31
  • Zelenskiy: Rus işgali sürüyor, başka baskılara ihtiyacımız var22 Mart 2022 Salı 23:55
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı22 Mart 2022 Salı 20:00
  • BM: Ukrayna'da en az 953 sivil öldü22 Mart 2022 Salı 19:15
  • Beden dili uzmanı Putin’in hamlelerini yorumladı: ‘Son dönemde kendini izole etti’22 Mart 2022 Salı 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti