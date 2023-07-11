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NATO Liderler Zirvesi başladı

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Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsveç'in NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun yeni askeri planları ele alınacak.
NATO Liderler Zirvesi başladı

NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.

Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Zirve için dün Vilnius'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Stoltenberg `Bu, terörle mücadelemize, Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır` şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Madrid Zirvesi'nin ardından İsveç'in yasalarında değişiklik yaptığını, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdığını ifade eden Jens Stoltenerg, İsveç'in işbirliğinin üyelik sürecinin tamamlanmasından sonra da devam edeceğini, NATO'ya ilk kez terörle mücadele konusunda özel koordinatör atanacağını duyurdu.

NATO Zirvesi’nin ilk gününde düzenlenen forumun ardından, İsveç’in de katılımıyla zirvenin birinci oturumu gerçekleştirilecek. Estonya, Letonya ve Litvanya arasında hava sahası konusunda işbirliği deklarasyonu imzalanacak, Dışişleri Bakanları ve Savunma bakanları toplantıları yapılacak.

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