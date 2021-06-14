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Nato: Türkiye, Abd Gibi Nato Ülkeleri Afganistan İçin Diyalog Halinde

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD gibi bazı NATO müttefiklerinin Afganistan’da bulunan havaalanı gibi kritik altyapıların sürdürülebilir olması için doğrudan diyalog halinde olduklarını söyledi.
Nato: Türkiye, Abd Gibi Nato Ülkeleri Afganistan İçin Diyalog Halinde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD gibi bazı NATO müttefiklerinin Afganistan’da bulunan havaalanı gibi kritik altyapıların sürdürülebilir olması için doğrudan diyalog halinde olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için NATO karargahına gelişinde açıklama yaptı.

“Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz.” diyen Stoltenberg, NATO Zirvesi’nde liderlerin birçok konuyu ele alacaklarını, bunlar arasında Rusya ve Çin’in de bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, “Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş’tan beri en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya’nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya’ya yönelik ‘diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma’ şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek.” dedi.

Çin konusuna da değinin Stoltenberg, “Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız. Ancak Çin’in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz.” diye konuştu.

TÜRKİYE VE ABD GİBİ ÜLKELER AFGANİSTAN İÇİN DİYALOG İÇİNDE

Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’daki misyonunu sonlandırma kararıyla ilgili bir soru üzerine, Afganları desteklemeye devam edeceklerini, Afgan güvenlik güçlerine mali yardımın süreceğini aktardı.

Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışında eğitimi üzerinde çalıştıklarını bildiren Stoltenberg, şöyle devam etti:

“Havaalanı dahil kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil’de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda ABD ve Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri de doğrudan diyalog içindeler. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası camia için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devamı bakımından önemli.”

“GÜÇLÜ BİRLİK MESAJI”

Stoltenberg, liderlerin NATO 2030 gündemini de bugünkü toplantıda onaylayacağını kaydederek bunun kolektif savunmanın güçlendirilmesi, mukavemetin kuvvetlendirilmesi ve NATO’nun teknolojisinin ilerletilmesini içerdiğini söyledi.

NATO tarihinde ilk kez “iklim değişikliği ve güvenlik” başlığının da bir zirvede konuşulacağını ifade eden Stoltenberg, savunma harcamalarındaki artışın sürmesi gerektğini belirtti.

Stoltenberg, “Bugün alacağımız kararlarla güçlü bir birlik ve kararlılık mesajı vereceğimize, NATO’yu küresel rekabet ortamında daha güçlü yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

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