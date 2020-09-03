  • BIST 1.088
  • Altın 461,074
  • Dolar 7,3898
  • Euro 8,7298
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama

» »
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini kınayarak Rusya'nın acilen şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi. 
NATO ve AB'den Navalnıy'ın Zehirlenmesine Kınama

Stoltenberg, Almanya'da tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Almanya'nın Navalny'ın Noviçok grubuna ait madde ile zehirlendiğinin açıkladığını hatırlatan Stoltenberg, "Askeri amaçlı ve sinir sistemini etkileyen maddenin kullanılmasını kınıyorum. Bu durum Rusya'nın tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini daha da acil bir hale getirmektedir. Almanya ve bütün NATO müttefikleri ile bunun sonuçları hakkında istişarelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin Navalny'ın zehirlenmesini güçlü şekilde kınadığına dikkati çekerek, "Kimyasal silahların kullanımı hiçbir şart altında kabul edilemez ve bu uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın acilen bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirten Borrell, "Aleksey Navalnıy olayı çözümsüz kalmamalı, sorumlular adalet karşısına çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin konuyu yakından takip edeceğini ve sonuçlarını ele alacağını bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ, Avrupa Bölgesi Ülkeleri Okullara Güvenli Dönüşe İlişkin Tavsiye Edilecek Önlemleri Belirledi01 Eylül 2020 Salı 09:58
  • Meis: Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin tepkisi sonrası 'Nöbet değişimi alışılagelmiş bir durum' dedi31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:22
  • Belarus’ta Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Yürümek İstedi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Rusya, Çin ve Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor"31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:04
  • Kur’an-ı Kerim’i yaktığı görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından İsveç sokakları karıştı29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:58
  • Norveç'te Kamp Alanına Saldıran Kutup Ayısı, Bir Kişiyi Öldürdü28 Ağustos 2020 Cuma 15:43
  • Almanya, Doğu Akdeniz'de "Diyalog" Çağrısını Yineledi28 Ağustos 2020 Cuma 15:40
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan İran'a Eleştiri27 Ağustos 2020 Perşembe 16:21
  • Stoltenberg: "Doğu Akdeniz'deki kriz dayanışma ruhuyla çözülmeli"27 Ağustos 2020 Perşembe 12:00
  • Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı27 Ağustos 2020 Perşembe 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti