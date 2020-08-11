  • BIST 1.095
  • Altın 468,370
  • Dolar 7,2859
  • Euro 8,5607
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

NATO'dan Doğu Akdeniz'de Müttefiklik Dayanışması ve Uluslararası Hukuk Çağrısı

» »
NATO'dan Doğu Akdeniz'de Müttefiklik Dayanışması ve Uluslararası Hukuk Çağrısı
NATO'dan Doğu Akdeniz'de Müttefiklik Dayanışması ve Uluslararası Hukuk Çağrısı

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki durumun "müttefiklik dayanışması" ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. 
Stoltenberg, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. 
 

Genel Sekreter Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'deki durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli." ifadesini kullandı. 
ORUÇ REİS, MİÇOTAKİS'İ ALARMA GEÇİRDİ
 

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından, Miçotakis'in Stoltenberg'le telefon görüşmesi yapacağı bildirilmişti.
 

Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağıran Miçotakis, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i de telefonla aramıştı.
 

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadelerini kullanmıştı.
 

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den aşı müjdesi!10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:34
  • Ege Ve Doğu Akdeniz’de “Yakıcı” Hafta10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:26
  • Meis Adası: Doğu Akdeniz'in en küçük adalarından Meis, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından neden önemli?08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:18
  • AB seyahat listesini güncelledi08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
  • AB: Üye Ülkeler Türkiye İle İlişkilerin Güçlendiğini Görmek İstiyor07 Ağustos 2020 Cuma 16:25
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: “mısır ile yaptığımız anlaşma meşru"07 Ağustos 2020 Cuma 16:10
  • Yunan basını: Ankara sondaj görüşmelerine katılmayacağını Atina'ya bildirdi07 Ağustos 2020 Cuma 14:38
  • Avrupa'da Maske Yasağına Uymamanın Cezası 6 Bin Avroya Kadar Çıkıyor07 Ağustos 2020 Cuma 12:11
  • Yunanistan İle Mısır Arasındaki Anlaşma Rum Basınında07 Ağustos 2020 Cuma 11:14
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: “Mısır ile yaptığımız anlaşma meşru"07 Ağustos 2020 Cuma 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti