Nazım Çavuşoğlu: Yeni süreci en iyi yönetebilecek aday Tatar'dır.

Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
Nazım Çavuşoğlu, “ partisinin Kıbrıs Türkü için muhalifleri tarafından
yapılamaz denilen pek çok şeyi başarı ile yaptığını, bundan sonra da
yapacağını” vurguladı.
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Çavuşoğlu, “ yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişinin, yeni durumu iyi
anlayan, bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile bu sürece ciddi katlı
sağlayabilecek kişi olan UBP adayı, Başbakan Tatar olduğunu” kaydetti.
Nazım Çavuşoğlu dün akşam BRTK’da Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı
ile UBP adına konuşma yaptı.
Çavuşoğlu konuşmasında, “ çok farklı bir seçim sürecinde olunduğuna
bir yandan salgınla mücadele edilirken diğer yandan seçim yapmaya,
hayatı normalleştirmeye çalışıldığına “ dikkati çekti.
“Sıkıntılarımız vardır ama mutlaka başaracağız” diyen Çavuşoğlu şunları
kaydetti:
Ulusal Birlik Partisi zor günlerin partisidir.
“Yapılamaz” denilenleri, siz değerli halkımızın desteği ile yapan, başaran
partidir.
“Biz kim, İngiliz’e, Rumlara karşı egemenlik mücadelesi vermek kim?”
dediler…
Özgürlük ve varoluş mücadelemizi başarı ile verdik, Devletimizi kurduk.
“Yapamazsınız” dediler, üniversiteleri kurduk.
“ Bu küçücük ülkede tıp fakültesi mi olur” yaptık.
Sıfırdan bir ekonomi meydana getirdik…
Bunları neden söylüyorum?
Çünkü birileri bu Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde partimizin adayı,
Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından ortaya konulan
görüşleri de yine kirletmeye çalışıyor, bunların olamayacağını ileri
sürüyor.
Değerli kardeşlerim biz Ulusal Birlik Partisiyiz.
Tek bir yerden, siz halkımızdan güç alırız, bize hep destek veren Türkiye
ile işbirliği yaparız ve başarırız…
“FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ ÇÖKTÜ”
UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Kıbrıs konundaki federasyon
görüşmelerinin Temmuz 2017’de Crans Montana’da çöktüğünü” de
ifade etti ve şöyle konuştu:
“Rum tarafı federasyon derken başka şey istiyor, bizim federasyon
talebimizin hedefi ise başka.
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Biz, “kendi kendimizi yönetmeye devam edeceğiz, ortağı olacağımız
merkezi devletin işleyişinde de etkili olacağız” diyoruz, Rum tarafı, bizi
var olan kendi devletlerine güçlendirilmiş azınlık hakları ile ortak
yapmaya çalışıyor.
Bizden, çok önemli toprak tavizleri istiyorlar.
Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile buradaki askeri varlığını
“sıfırlamak” için Meclis’lerinden oy birliği ile karar aldılar ve bunu
masaya, “ olmazsa olmaz” bir talep diye koydular.
2017’de görüşmeler çöktü, hala bir zihniyet değişikliği yok ama biz yine
federasyon için masaya oturacağız.”
“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONJOKTÜRE BAĞLI OLARAK, MÜMKÜNDÜR”
Çavuşoğlu, “aynı parametrelerle, aynı zihniyetle federal çözüm için
görüşmenin bir yararı olamayacağını da vurguladı ve “ Olmaz…
Denenmiş ve başarısız olunmuş şeyleri tekrar tekrar yapmakla farklı bir
sonuç elde etmek mümkün mü? Değildir” dedi.
Nazım Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“İşte bu nedenle biz de Anavatan Türkiye de artık alternatifleri ele
alalım diyoruz.
Yani, “iki devletli çözüm, konfederasyon, kadife ayrılık görüşülsün”
diyoruz.
Bizimkiler, “ hayır olmaz. Rum tarafı federasyonu bile kabul etmez, o
nedenle bunları hiç kabul etmez” diyorlar.
Biz ne diyoruz?
Biz şöyle diyoruz;
“ Değerli arkadaşlar iki devletli çözüm olmaz demeyiniz.
Bu gibi olaylar konjonktüre bağlıdır.
Bir zamanlar bizi ortak kabul etmeyen Rum, 1974’te bizi ortak almaya
mecbur kaldı.
Bizimle otonomiyi bile görüşmeyen Rum tarafı 1974 sonrasında bizimle
federasyon görüşmeyi kabul etti.
Rum tarafı şimdi “2 devletli çözümü görüşmem” diyor ama
göreceksiniz, Doğru Akdeniz’deki gelişmeler, bizim izleyeceğimiz aktif
siyaset ve Türkiye’nin giderek güçlenmesi karşısında gün gelecek bizimle
2 devletli çözümü görüşmek durumunda kalacak…
Yeter ki biz inanalım, yeter ki biz bunun doğru yol olduğunu görelim…
“BU SÜRECİ EN İYİ YÖNETEBİLECEK KİŞİ TATAR’DIR”
Girilen zor süreci Başbakan Tatar’ın yönetebileceğine işaret eden
Çavuşoğlu şöyle dedi:
“Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız
bu yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişidir. Yeni durumu iyi anlamıştır
ve bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile inanarak, kararlılıkla bu sürece ciddi
katlı sağlayabilecek bir siyasetçidir.
Dolayısı ile geliniz yeni bir geleceğe, güzel ve aydınlık günlere ulaşmak
için oylarımızı Ersin Tatar’da birleştirelim.”
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