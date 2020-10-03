Nazım Çavuşoğlu: Yeni süreci en iyi yönetebilecek aday Tatar'dır.

Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Nazım Çavuşoğlu, “ partisinin Kıbrıs Türkü için muhalifleri tarafından

yapılamaz denilen pek çok şeyi başarı ile yaptığını, bundan sonra da

yapacağını” vurguladı.

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Çavuşoğlu, “ yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişinin, yeni durumu iyi

anlayan, bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile bu sürece ciddi katlı

sağlayabilecek kişi olan UBP adayı, Başbakan Tatar olduğunu” kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu dün akşam BRTK’da Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı

ile UBP adına konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “ çok farklı bir seçim sürecinde olunduğuna

bir yandan salgınla mücadele edilirken diğer yandan seçim yapmaya,

hayatı normalleştirmeye çalışıldığına “ dikkati çekti.

“Sıkıntılarımız vardır ama mutlaka başaracağız” diyen Çavuşoğlu şunları

kaydetti:

Ulusal Birlik Partisi zor günlerin partisidir.

“Yapılamaz” denilenleri, siz değerli halkımızın desteği ile yapan, başaran

partidir.

“Biz kim, İngiliz’e, Rumlara karşı egemenlik mücadelesi vermek kim?”

dediler…

Özgürlük ve varoluş mücadelemizi başarı ile verdik, Devletimizi kurduk.

“Yapamazsınız” dediler, üniversiteleri kurduk.

“ Bu küçücük ülkede tıp fakültesi mi olur” yaptık.

Sıfırdan bir ekonomi meydana getirdik…

Bunları neden söylüyorum?

Çünkü birileri bu Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde partimizin adayı,

Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından ortaya konulan

görüşleri de yine kirletmeye çalışıyor, bunların olamayacağını ileri

sürüyor.

Değerli kardeşlerim biz Ulusal Birlik Partisiyiz.

Tek bir yerden, siz halkımızdan güç alırız, bize hep destek veren Türkiye

ile işbirliği yaparız ve başarırız…

“FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ ÇÖKTÜ”

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Kıbrıs konundaki federasyon

görüşmelerinin Temmuz 2017’de Crans Montana’da çöktüğünü” de

ifade etti ve şöyle konuştu:

“Rum tarafı federasyon derken başka şey istiyor, bizim federasyon

talebimizin hedefi ise başka.

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Biz, “kendi kendimizi yönetmeye devam edeceğiz, ortağı olacağımız

merkezi devletin işleyişinde de etkili olacağız” diyoruz, Rum tarafı, bizi

var olan kendi devletlerine güçlendirilmiş azınlık hakları ile ortak

yapmaya çalışıyor.

Bizden, çok önemli toprak tavizleri istiyorlar.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile buradaki askeri varlığını

“sıfırlamak” için Meclis’lerinden oy birliği ile karar aldılar ve bunu

masaya, “ olmazsa olmaz” bir talep diye koydular.

2017’de görüşmeler çöktü, hala bir zihniyet değişikliği yok ama biz yine

federasyon için masaya oturacağız.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONJOKTÜRE BAĞLI OLARAK, MÜMKÜNDÜR”

Çavuşoğlu, “aynı parametrelerle, aynı zihniyetle federal çözüm için

görüşmenin bir yararı olamayacağını da vurguladı ve “ Olmaz…

Denenmiş ve başarısız olunmuş şeyleri tekrar tekrar yapmakla farklı bir

sonuç elde etmek mümkün mü? Değildir” dedi.

Nazım Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte bu nedenle biz de Anavatan Türkiye de artık alternatifleri ele

alalım diyoruz.

Yani, “iki devletli çözüm, konfederasyon, kadife ayrılık görüşülsün”

diyoruz.

Bizimkiler, “ hayır olmaz. Rum tarafı federasyonu bile kabul etmez, o

nedenle bunları hiç kabul etmez” diyorlar.

Biz ne diyoruz?

Biz şöyle diyoruz;

“ Değerli arkadaşlar iki devletli çözüm olmaz demeyiniz.

Bu gibi olaylar konjonktüre bağlıdır.

Bir zamanlar bizi ortak kabul etmeyen Rum, 1974’te bizi ortak almaya

mecbur kaldı.

Bizimle otonomiyi bile görüşmeyen Rum tarafı 1974 sonrasında bizimle

federasyon görüşmeyi kabul etti.

Rum tarafı şimdi “2 devletli çözümü görüşmem” diyor ama

göreceksiniz, Doğru Akdeniz’deki gelişmeler, bizim izleyeceğimiz aktif

siyaset ve Türkiye’nin giderek güçlenmesi karşısında gün gelecek bizimle

2 devletli çözümü görüşmek durumunda kalacak…

Yeter ki biz inanalım, yeter ki biz bunun doğru yol olduğunu görelim…

“BU SÜRECİ EN İYİ YÖNETEBİLECEK KİŞİ TATAR’DIR”

Girilen zor süreci Başbakan Tatar’ın yönetebileceğine işaret eden

Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız

bu yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişidir. Yeni durumu iyi anlamıştır

ve bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile inanarak, kararlılıkla bu sürece ciddi

katlı sağlayabilecek bir siyasetçidir.

Dolayısı ile geliniz yeni bir geleceğe, güzel ve aydınlık günlere ulaşmak

için oylarımızı Ersin Tatar’da birleştirelim.”