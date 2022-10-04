Neden kilo veremiyorum?

"Pek çok kez diyet yapmama rağmen neden zayıflayamıyorum?" "Kilo vermemin önündeki engel ne olabilir?" İşte, bu sorulara yanıt niteliğinde, kilo vermeyi zorlaştıran veya yavaşlatan etkenler...

KİLO VERMEYİ YAVAŞLATAN NEDENLER?

Düşük metabolizma hızı

Metabolizma hızı, besinlerden aldığınız enerjinin, vücuttan kalori olarak yakılma kapasitesini ifade eder. Yaş, cinsiyet, hormonlar, fiziksel aktivite, vücut sıcaklığı, tüketilen besinler gibi birçok faktörden etkilenir. Metabolizma hızınızın yüksek olması gün içinde daha fazla enerji harcamanızı sağlar. Bunun aksine metabolizma hızınız yavaş ise daha az yemek yemenize rağmen, daha zor kilo verirsiniz. Kilo verememe sorununun metabolizma hızından kaynaklı olduğu düşünülüyorsa bu cihazlarda ölçüm yaptırabilirsiniz.

Öncelikle endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanına görünmeniz gerekir.

İnsülin direnci

Normalde tükettiğiniz birçok besinden bir miktar şeker alırsınız. Bu şekerin karaciğer, kaslar ve yağ dokusu gibi organ ile dokular tarafından kullanılmaları gerekir. İnsülin hormonu bu şekerlerin dokular tarafından kullanılmasında yardımcıdır. Ancak dokular insüline direnci geliştirmişse artık bu besini olması gerektiği gibi kullanamaz. Yani kalori harcamanız zorlaşır, bunun sonucunda da daha zor kilo vermeye başlarsınız.

Genetik yatkınlık

Kişinin ailesinde fazla kilolu kişi ya da kişiler varsa veya ailede kilo verme hızı yavaş kişiler varsa sebebi genetik olabilir. Vücut kitle endeksi baz alınarak yapılan çalışmalara göre birinci derece akrabalarında obezite, aşırı kilo ya da kilo verememe problemi olan kişiler, toplum genelinden iki kat daha fazla kilo verememe durumu ile karşılaşır. Beslenme alışkanlıkları üzerinde bir hayli etkili olan genlerde karbonhidrat ve yağ depolanması ile ilgili bozukluk, rahatlama mekanizması olarak iştahı açan veya kişiyi yemeye sevk eden bozukluklar, beslenme merkezi tarafından enerji deposunun düzenlenmesindeki anormallikler olabilir.

Hormonal düzensizlikler

Vücudun enerji yakmasını etkileyen hormonlarda görülen az salgılanma durumu ya da organlar arasındaki uyumlu çalışmayı sağlayan hormonların yeterli düzeyde işlev gerçekleştirmemesi kilo vermeyi zorlaştıracaktır. Ayrıca insülin direnci, kansızlık, kortizol hormonunun aşırı salgılanması gibi bazı hastalıklar da kilo vermeyi zorlaştıran rahatsızlıklardır.

Düzensiz uyku

Kilo vermenin en önemli parçalarından birini de düzenli uyku oluşturur. Bunun temel iki nedeni ise metabolizmayı kontrol eden birçok hormonun gece uykusuna göre düzenlenmiş olması ve çoğunlukla geç yatan ya da düzensiz uyuyan kişilerin abur cubur gıdalara daha eğilimli olmaları.

Kullanılan ilaçlar

Depresyon da kilo vermeyi zorlaştırır. Hem bazı depresyon ilaçlarının kilo verme hızına olan yavaşlatıcı etkisi hem de kişinin içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle fiziksel aktivitelerden büyük ölçüde kaçınması kilo vermeyi yavaşlatan büyük bir etmen olarak ortaya çıkar.

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan kortizol de kilo aldırabilir. Bu ilaçları kullanan kişilerde de kilo verememe problemi görülebileceğinden günlük aktiviteyi artırmak faydalıdır. Doktor kontrolünde hafif tempolu egzersizler yapılması, yağ depolanmasının önüne geçilmesini sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır.