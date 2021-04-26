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'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'

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Adana'da eşleri ve çocuklarıyla yakalandıkları Kovid-19'u yenen Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi laboratuvar teknisyenleri Ömer Kanat ve Seyit Ali Tunç, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'

Laboratuvar teknisyeni Ömer Kanat, AA muhabirine, hastanede çalıştığı dönemde Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Hafif öksürük şikayeti sonrası yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Kanat, bunun üzerine evde karantina sürecinin başladığını dile getirdi.

Kendisiyle eşi ve 2 kızının test sonucunun da pozitif çıktığını anlatan Kanat, "Onlar normal geçirdi ama ben kötü geçirdim. Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı. İnsana hemen ölüm korkusu geliyor. Kovid-19 olmak, ölmek algısı olduğu için bir de nefes alamıyorsunuz. Nefes alamayınca sanki ölecekmiş gibi hissediyorsunuz. O anda kendinizi kontrol ederseniz, 'bu geçici' diyerek yüzde 25 dahi nefes alırsanız, onla idare etmeyi öğrendiğinizde bu hastalık sizi yenemiyor." diye konuştu.

Kanat, evde 14 günlük tedaviyle hastalığı atlatmasının ardından, bir süre Kovid-19 servisinde görev alıp oradaki hastalara moral vermeye çalıştığını söyledi.

Eşi ve 3 çocuğuyla karantinada kaldı

Laboratuvar teknisyeni Seyit Ali Tunç da gribe benzer şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ifade etti.

Testinin pozitif çıkmasıyla evde 14 gün izolasyonda kaldığını anlatan Tunç, hastalığı eşi ve evdeki 3 çocuğuna da bulaştırdığını belirtti.

Ailesine de hastalığı bulaştırmanın kendisini psikolojik olarak kötü etkilediğini dile getiren Tunç, "Bu işin ne kadar zor ya da sıkıntılı olduğunu anlamıyoruz, illa etrafımızdan birilerinin sıkıntı çekip ölmesi gerekiyor. Hastalığın hiçbir zaman iyi tarafı yok, hep sıkıntılı tarafları var." dedi.

Tunç, herkesten hem kendileri hem de sevdikleri için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

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