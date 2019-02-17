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"Neler Oluyor Hayatta?" Oyunu Perdelerini Açtı

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Baraka Gençlik Tiyatrosu'nun sahnelediği "Neler Oluyor Hayatta?" adlı tek perdelik komedi oyunu Cumartesi akşamı perdelerini açtı.
"Neler Oluyor Hayatta?" Oyunu Perdelerini Açtı

Baraka Gençlik Tiyatrosu'nun sahnelediği "Neler Oluyor Hayatta?" adlı tek perdelik komedi oyunu Cumartesi akşamı perdelerini açtı. Arabahmet Kültür Evi'nde gerçekleşen gösterim, tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü ve oyun ayakta alkışlandı.

Liseli gençlerin sahnelediği oyun, eğitim alanındaki sorunları mizahi bir dille sahneye koyuyor ve Hababam Sınıfı eserinden esintiler de içeriyor. Müzikli sahneler ve videolarla zenginleştirilen oyunda, başka bir gezegenden gelen iki robota, gençlerin dünyasında neler olduğu anlatılıyor. Okullarda yaşanan trajikomik olayların aktarıldığı "Neler Oluyor Hayatta?", 12 yaş üzeri her yaştan seyirciye; öğrenci, veli ve öğretmenlere hitap ediyor. Kolaylaştırıcılığını Kerem Yağmur ve Nazen Şansal’ın üstlendiği oyunda Elif Deligöz, Elvan Efekan, Ertu Üzmez, Halil Sürel, Irmak Devrim Refikoğlu, İncilay Gök ve Serap Kızıl rol alıyor.

21 Şubat Perşembe, 23 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Perşembe olmak üzere Arabahmet Kültür Evi'nde üç gösterim daha gerçekleştirilecek. Gösterimler, saat 20.00’de başlayacak ve Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak. Biletler 10TL, öğrenci için 5TL olup Khora Kitap Evi’nden ve oyun günleri girişten alınabilir. Rezervasyon için 0533 886 48 18 numaralı telefon aranabilir.

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