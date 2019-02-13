Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı (Video)

Netflix'ten Türk sinemasına sürpriz gönderme. Unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın müziğinin Netflix tarafından kullanılması dikkat çekti.
BENZER OLAY ÖRGÜSÜ
Netflix, The Umbrella Academy adlı dizisinin Türkiye tanıtımı için Hababam Sınıfı'nın müziğini tercih etti. Dizi, Hababam Sınıfı gibi okulda geçen maceraları anlatıyor.
TÜRK SEYİRCİSİNİN İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTİYOR
Hababam Sınıfı'nın müziğini alıp The Umbrella Academy'nin fragmanında kullanan Netflix, youtube kanalında da "The Umbrella Academy | Hababam Sınıfı Fragmanı" başlığını kullandı. Türk seyircisinin diziye ilgi göstermesi için Netflix'in Hababam Sınıfı'nın müziğini fragmana yerleştirmesi dikkat çekti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.