  • BIST 101.646
  • Altın 222,217
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı (Video)

»
Dünyanın en büyük dizi ve film platformu Netflix, Hababam Sınıfı'nın müziğini, The Umbrella Academy adlı dizisinin tanıtımında kullandı.
Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı (Video)

Netflix'ten Türk sinemasına sürpriz gönderme. Unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın müziğinin Netflix tarafından kullanılması dikkat çekti.

BENZER OLAY ÖRGÜSÜ

Netflix, The Umbrella Academy adlı dizisinin Türkiye tanıtımı için Hababam Sınıfı'nın müziğini tercih etti. Dizi, Hababam Sınıfı gibi okulda geçen maceraları anlatıyor.

 

TÜRK SEYİRCİSİNİN İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Hababam Sınıfı'nın müziğini alıp The Umbrella Academy'nin fragmanında kullanan Netflix, youtube kanalında da "The Umbrella Academy | Hababam Sınıfı Fragmanı" başlığını kullandı. Türk seyircisinin diziye ilgi göstermesi için Netflix'in Hababam Sınıfı'nın müziğini fragmana yerleştirmesi dikkat çekti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’li psikolog sosyal medyanın en büyük tehlikesini anlattı11 Şubat 2019 Pazartesi 09:47
  • Bilim dünyasına damga vuran öncü kadınlar10 Şubat 2019 Pazar 15:35
  • İnstagram'dan mazoşizm kararı08 Şubat 2019 Cuma 16:19
  • Türkiye'de porno sevinci08 Şubat 2019 Cuma 14:04
  • Uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı08 Şubat 2019 Cuma 13:45
  • iPhone X uygun fiyattan yeniden satışa sunuldu!07 Şubat 2019 Perşembe 22:00
  • 230 yeni emoji geliyor: Kahverengi kalp, sarımsak, orangutan07 Şubat 2019 Perşembe 12:18
  • Siri'ye soru sordu, gözaltına alındı05 Şubat 2019 Salı 16:07
  • Yeni cinsel eğilimleri olan Batılıların hedefinde seks robotları var04 Şubat 2019 Pazartesi 17:49
  • Helal İnternet? İslami Tarayıcı, Daha İyi Bir Web Deneyiminden Söz Ediyor04 Şubat 2019 Pazartesi 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti