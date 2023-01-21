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Netflix, uçuş görevlisi arıyor… Teklif ettiği ücret dudak uçuklattı

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Netflix, California'daki özel jeti için bir uçuş görevlisi arıyor. Akış platformunun bu pozisyon için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklattı. Şirket, uçuş görevlisi için teklifini yılda 312 bin sterline (yaklaşık 7 milyon lira) kadar çıkarıyor.
Netflix, uçuş görevlisi arıyor… Teklif ettiği ücret dudak uçuklattı

Popüler akış platformu Netflix, bu defa yapımlarıyla değil bir iş ilanı ile gündemde.

Platform, özel jeti için uçuş görevlisi arıyor ve yaklaşık 7 milyon lira gibi bir ücret teklif etmeyi planlıyor. Birleşik Krallık’ta bir uçuş görevlisinin ortalama maaşı sadece 21.600 sterlinken (yaklaşık 500 bin lira), şirketin teklifinde yer alan rakam şaşkınlık yarattı.

Orta büyüklükteki jetteki baş uçuş görevlisine yılda 312 bin sterlin ödeme yapılacak. Ancak, pozisyonda çalışacak kişinin; kabin ve yolcu güvenliği ile uçak acil durum tahliye protokollerini bilen, eğitimli bir uçuş görevlisi olması bekleniyor. Ayrıca kabinin tıpkı bir yolcu uçağında olduğu gibi kalkış ve iniş için güvenli olduğundan emin olmalı.

Netflix web sitesinde şunları yazdı: “Netflix Havacılık departmanı olağanüstü, güvenli ve gizli hava taşımacılığı sağlıyor. Hedefimiz, en iyi iş gücünü, en iyi ekipmanı kullanarak mümkün olan en üst düzeyde müşteri hizmeti sunmak ve mevcut en üst düzey havacılık deneyimini sağlamak.”

Platform, başvuru sahiplerinin esnek olmaları gerektiğini ve hafta sonları, resmi tatiller gibi zamanlarda çalışabileceklerini belirtiyor.

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