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Netflix’ten reklam gösterimine yeşil ışık

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Netflix’ten reklam gösterimine yeşil ışık
Netflix’ten reklam gösterimine yeşil ışık

Daha önceki yıllarda platforma reklam almayacağını belirten Netflix yönetiminin bu kararı gözden geçirebileceği belirtiliyor.

 

 

Shiftdelete’in aktardığına göre şirketin finans müdürü Spencer Neumann Netflix’in gelecekte reklam fikrine karşı olmadığı söyledi.

Neumann şu an içinse böyle bir planın bulunmadığını ekledi.

Netflix’in 2021 sonu itibarıyla dünya genelinde 222 milyon abonesi bulunuyor.

 

Geçen yıl itibarıyla Türkiye’deki abone sayısıysa 3,5 milyonun üzerinde.

Farklı abonelik seçenekleri sunan şirketin Türkiye’deki en uygun paketi geçen yıl gelen zamla 27 liraya çıkmıştı.

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