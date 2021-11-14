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New York Times: "ABD, Suriye'de 64 sivili öldürdüğü saldırıyı örtbas etti"

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New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye'de IŞİD'in Bağuz kentine sıkıştığı Mart 2019'da en az 64 sivili öldürdüğünü yazdı. Habere göre, savaş suçu teşkil edebilecek saldırı örtbas edildi.
New York Times: "ABD, Suriye'de 64 sivili öldürdüğü saldırıyı örtbas etti"

ABD ordusunun 2019 yılında IŞİD'in Suriye'de sıkıştığı son nokta olan Bağuz'da düzenlenen bir hava saldırısında yaklaşık 64 kadın ve çocuğun öldürüldüğünü örtbas ettiği ortaya çıktı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 18 Mart 2019 günü peş peşe düzenlenen saldırılarda sivillerin öldürüldüğünün farkına varılırken, ordu içindeki ilgili soruşturmalar yokuşa sürüldü ve bir rapor örtbas edildi. NYT, söz konusu saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini vurguladı.

 

SİVİLLERİN GÖRÜNTÜSÜNE RAĞMEN BOMBALANDI

Habere göre saldırı, IŞİD'in Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD'nin ortak operasyonlarıyla Bağuz'a sıkışıp kuşatıldığı dönemde düzenlendi. 18 Mart 2019 gününde, bir insansız hava aracı Bağuz çevresinden askeri hedeflerin belirlenmesi için görüntü alırken, Fırat Nehri'nin kıyısında kalabalık bir kadın ve çocuk grubunun bulunduğunu tespit etti. Ancak kısa süre içinde bölgeye gelen bir Amerikan F-15E saldırı jeti uyarıda bulunmadan bu kişilerin üzerine peşpeşe bombalar bıraktı. NYT, ilk saldırının ardından hayatta kalanların sonraki bombardımanlarda öldüğünü yazdı. 

GİZLİ GÖREV GÜCÜ DÜZENLEDİ

NYT'ye göre saldırı emri, Görev Gücü 9 adlı gizli bir Amerikan özel operasyonlar birliği tarafından verildi. Haberde, bu birliğin son derece gizli faaliyet gösterdiği, bazen ordu içinde birlikte çalıştığı birimlere bile bilgi vermediği aktarıldı. Bağuz'daki saldırı konusunda da Katar'daki Amerikan Hava Kuvvetleri komutanlarına haber verilmediği belirtilirken, bu bilgi Katar'daki komuta merkezinde çalışan bir subaya dayandırıldı.

MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI 'MEŞRU' DEDİ

NYT'nin haberine göre, insansız hava araçlarıyla çekilen görüntülerde sivillerin görülmesine rağmen düzenlenen hava saldırısı konusunda gelen itirazlar ve hazırlanan raporlar da örtbas edildi. Gazetenin sivil ölümlerine ilişkin soru yönelttiği ABD Merkez Komutanlığı ise saldırıyı ilk kez kabul etmekle beraber emrin 'meşru' olduğunu savundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan NYT'ye yapılan açıklamada, saldırılarda aralarında '16 IŞİD militanı ile dört sivilin de bulunduğu 80 kişinin öldüğü', 60 kişinin sivil olup olmadığının bilinmediği, zira kadın ve çocukların da IŞİD savaşçısı olabileceği savunuldu. Video görüntülerine göre birden fazla kadının ve en az bir çocuğun silahlı olduğu öne sürülürken, saldırılar 'orantılı meşru müdafaa' olarak nitelendi.

 
BİR AVUKAT PENTAGON'U VE SENATOYU UYARDI

Habere göre, operasyon merkezinde o tarihte görev yapan bir Amerikan Hava Kuvvetleri avukatı saldırıların olası savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Avukatın, herhangi bir adım atılmayınca Savunma Bakanlığı'nı ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ni de uyardığı belirtildi.

 

Duvar.

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