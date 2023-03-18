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Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'nun milli takıma gideceğini söyledi ancak İtalya'nın açıklanan kadrosunda yıldız isim yer almadı.
Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı

Galatasaray, Roberto Mancini’nin İtalya Milli Takımı’na Nicolo Zaniolo’yu çağırmasını beklerken, büyük bir sürpriz yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde “Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı’nın geniş kadrosunda olacak. Cumartesi günü açıklanacak” açıklamasını yaptı.

Ancak İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini’den sürpriz bir karar geldi. Zaniolo’nun milli takıma davet etmesi beklenirken, İtalya’nın geç saatlerde açıklanan kadrosunda 23 yaşındaki yıldız yer almadı.

İŞTE İTALYA’NIN KADROSU

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Defans: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta sahalar: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Forvetler: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Freiburg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

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