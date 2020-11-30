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Nokia Dizüstü Bilgisayar Üretebilir

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HMD Global çatısı altında bulunan Nokia dizüstü bilgisayar sektörüne girebilir. İddialara göre Nokia dizüstü bilgisayarlar, Hindistan Standartları Bürosu'nun (BIS) veritabanında ortaya çıktı.
Nokia Dizüstü Bilgisayar Üretebilir

Nokia akıllı telefon üretimine geri döndüğünden beri birçok yeni modele imzasını attı. Yeni akıllı telefon modellerinin yanında, Nokia 3310 gibi efsanevi modellerini de geri döndüren HMD Global çatısı altındaki firma, şimdi ise farklı bir sektöre göz kırpıyor. İddialara göre Nokia, dizüstü bilgisayar üretiyor.

NOKİA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR ORTAYA ÇIKTI

Nokia dizüstü bilgisayarlar, Hindistan Standartları Bürosu'nun (BIS) verilerine yansıdı. Verilerde Nokia'ya ait model numaraları listelendi. Bu model numaraları sırasıyla NKi510UL85S, NKi510UL82S, NKi510UL810S, NKi510UL165S, NKi510UL1610S, NKi310UL82S, NKi310UL85S, NKi310UL42S ve NKi310UL41S olarak karşımıza çıktı. BIS verilerinde bu modellerin dizüstü bilgisayar ya da tablet olduğu görünüyor. Ancak hangi model numarasının hangi modele ait olduğu bilinmiyor. Üstelik modellerin teknik özellikleri de belli değil.

NOKİA'NIN BİLGİSAYARLARI NE ZAMAN TANITILACAK?

Intel Core i3 ve Intel Core i5 işlemcilerle gelme ihtimali bulunan Nokia dizüstü bilgisayarların kesin olarak ne zaman tanıtılacağı kestirilemiyor. Fakat ocak ayında düzenlenecek CES 2021 fuarı bu konuda bir şüphe uyandırıyor. Nokia'nın koronavirüs nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek CES 2021'de dizüstü bilgisayarlarını ya da tabletlerini tanıtma olasılığı oldukça yüksek.

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