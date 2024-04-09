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Norveç'in Drammen kentinin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi

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Oslo ve Viken Valiliği, Drammen yerel meclisinin Ukraynalı mülteciler hakkındaki kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Drammen'in "daha kolay adapte" olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararının reddedildiği belirti
Norveç'in Drammen kentinin yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı reddedildi

Söz konusu kararın anayasaya aykırı olduğu ve "uyruğa dayalı doğrudan ayrımcılık" içerdiği kaydedildi.

Yalnızca Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı

Drammen'deki sağ görüşlü meclis, 13 Şubat'ta 29 "evet" oyuna karşı 28 "hayır" oyuyla kente sadece Ukraynalı mültecilerin kabul edilmesi kararını almıştı.

Yerel meclisinin "daha kolay adapte" olacakları gerekçesiyle sadece Ukraynalı mültecileri kabul etme kararı, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da dahil olmak üzere birçok milletvekilince eleştirilmişti.

Norveç'in güneyindeki kentte alınan kararın "yasal olmadığını" savunan Store, "hangi mültecileri" kabul edeceklerini seçme yetkilerinin bulunmadığını ifade etmişti.

Kentte yaşayan 103 bin kişinin neredeyse 3'te 1'inin ya mülteci ya da mülteci ebeveynlerin çocukları olduğu belirtiliyor.

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