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Norveçli bakan, doktor eşinin kariyeri için istifa etti

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Bakan "Eşim yıllarca benim için fedakarlık yaptı, şimdi sıra bende" dedi
Norveçli bakan, doktor eşinin kariyeri için istifa etti

Norveç Ulaştırma Bakanı Ketil Solvik Olsen eşinin tıp kariyerinde ilerlemesine destek olma amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ülkesinde yayın yapan Dagbladet gazetesine konuşan 46 yaşındaki bakan "Eşim yıllarca benim için fedakarlık yaptı, şimdi sıra bende" dedi. Hükümetteki koalisyon ortağı Kalkınma Partisi üyesi olan Solvik-Olsen 2013’ten bu yana bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Solvik-Olsen istifa kararını "Eşim Alabama Birmingham'da bir çocuk hastanesinde iş buldu. Bu harika bir fırsat ve bundan istifade etmek istiyoruz. Bakan olmak harika. Bu mesleğe ömür boyu devam edebilirim. Eşimin hayalini gerçekleştireceği bir dönüm noktasına geldik. Aramızda buna ilişkin daha önce anlaşmıştık. Uzun süre ailemden ayrı kalmak olmazdı. ABD'ye birlikte gitme fikri doğru bir karardı" sözleriyle duyurdu.

Solvik-Olsen istifa kararını "Eşim Alabama Birmingham'da bir çocuk hastanesinde iş buldu. Bu harika bir fırsat ve bundan istifade etmek istiyoruz. Bakan olmak harika. Bu mesleğe ömür boyu devam edebilirim. Eşimin hayalini gerçekleştireceği bir dönüm noktasına geldik. Aramızda buna ilişkin daha önce anlaşmıştık. Uzun süre ailemden ayrı kalmak olmazdı. ABD'ye birlikte gitme fikri doğru bir karardı" sözleriyle duyurdu.

Solvik-Olsen ayrıca Norveç Başbakanı Erna Solberg'in kararını anlayışla karşıladığını belirtti. 12 ve 10 yaşlarında iki çocuğu olan Norveçli bakan bu durumun onlar için de büyük bir fırsat olduğunu belirterek "Yeni bir kültür ve yeni bir dil öğrenecekler. Bu onlar için de harika" dedi. Solvik-Olsen'in kararı ülkede sosyal medyada cinsiyet eşitliği vurgusuyla destek gördü.

Ülkede Ağustos ayı başında Norveç Balıkçılık Bakanı Per Sandberg haber vermeden İran göçmeni sevgilisiyle İran’a ve Çin'e tatile gitmiş, devletin kendisine tahsis ettiği telefonu yanında götürmüştü. Hükümet yetkililerine durumu haber vermediği ortaya çıkan bakan sert tepkiler sonrası istifa etmişti.

Norveç’te iktidardaki sağ koalisyonda yer alan üç partinin lideri kadın. Dünya Ekonomik Forumu’na göre kadın erkek eşitliği sıralamasında Norveç, İzlanda’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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