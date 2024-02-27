Norveçli profesör: Gazze'de yaşananlar hayatımda gördüğüm tüm zulümlerin ötesinde

Norveçli profesör Mads Gilbert, İsrail'in, "Filistin halkını aç ve susuz bıraktığı, dondurduğu, bombaladığı ve sakat bıraktığı" Gazze'de yaşananlara ilişkin "Hayatımda gördüğüm tüm zulümlerin ötesinde" dedi.

İbn Haldun Üniversitesince "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla düzenlenen konferansa katılmak için İstanbul'a gelen Norveçli profesör Mads Gilbert değerlendirmelerde bulundu.

Gilbert, İsrail'in Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmasına ve bu konuda ellerinde birçok argüman olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Benim için ise İsrail işgal ordusunun Gazze'deki Filistin halkını nasıl aç ve susuz bıraktığını, dondurduğunu, bombaladığını ve sakat bıraktığını görmek yeterli. Benim için bu bir savaş suçudur ve hayatımda gördüğüm tüm zulümlerin ötesindedir. Bu, sadece bir askeri harekat olmaktan çok daha fazlası. Bu, tüm halkın cezalandırılmasıdır ki toplu cezalandırma yasa dışıdır. Bu, sivil halka, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, silah taşımayan herkese yönelik bir saldırıdır ve uluslararası hukuka aykırı olan Filistin sağlık sistemine karşı topyekun bir savaştır."

Aç bırakmanın bir kitle imha silahı olduğunu vurgulayan Gilbert, "Ne tür bir insan, tam bir niyet ve planla bir milyondan fazla çocuğun açlıktan ölmesine ve temiz suya ulaşamamasına neden olur? Hangi yıldayız? 1600'de miyiz, 1400 mü yoksa 2024'te miyiz?" diye sordu.

Gilbert, insanları açlığa ve susuzluğa sevk etmenin, önceden planlanmış bir kötülük ve Filistin halkının direniş iradesine saldırmasının en üzücü yolu olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik sömürgeci bir saldırı politikası izlediğinin altını çizen Gilbert, İsrail'in halkı aç bırakarak Gazze'den çıkmaya zorladığını kaydetti.

Gilbert, "Filistin-İsrail meselesi zor bir çatışma değil, bu zor bir işgaldir." ifadesini kullandı.

Profesör Gilbert, uluslararası hukuka göre, işgal altındaki nüfusun sağlık hizmetlerinden, eğitiminden ve güvenliğinden sorumlu olan İsrail'in, bu sorumlulukları hiç karşılamadığını, faturayı daima uluslararası topluma kestiğini ve şimdi de 1948'den beri Filistinlilere destek olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) saldırdığını belirtti.

"Tüm bu değerler işgal altındaki Filistin'de ve özellikle Gazze'de İsrail devletinin saldırısına uğruyor"

Gilbert, "Batılı hükümetlerin, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya karşı yaptıkları gibi İsrail'i, yaptırımlar, boykot ve barışçıl siyasi araçlarla durdurmamaları beni dehşete düşürdü, şok etti ve çok kızdırdı. Bu çifte standartlar, kendilerine insan ırkının dostları, insanlığın dostları ve uluslararası hukukun savunucusu diyen herkes için çok utanç vericidir." dedi.

Artık yeni bir dilin kullanılmaya başladığını söyleyen Gilbert, "sömürgeleştirme", "apartheid" ve "ırkçılık" gibi kavramların daha sık kullanılması gerektiğini çünkü ABD ve İsrail'in politikasını bu kavramların açıkladığını belirtti.

Gilbert, "Bence yeni bir neo-kolonyalizm çağındayız, ki bu çok tehlikeli, doğrunun değil gücün doğruyu tanımladığı bir çağ. En güçlü olanın hiçbir sınırlama olmaksızın, uluslararası hukuka ve temel insani değerlere saygı duymaksızın istediğini yapabildiği orman kanununa geri dönüyoruz." diye konuştu.

İnsanların birbirine saygı duyduğunu, susuzluk çekene su, açlık çekene yiyecek bulmanın insani bir değer olduğunu ve bu değerleri herkesin çocuklarında görmek isteyeceğini ifade eden Gilbert, "Tüm bu değerler işgal altındaki Filistin'de ve özellikle Gazze'de İsrail devletinin saldırısına uğruyor." dedi.

"Daha fazla gösteri, daha fazla faaliyet, daha fazla bilgi"

Gilbert, İsrail saldırılarına karşı dünyanın her yerinde insanların Filistin'le dayanışma içinde olmak için ayağa kalktığını, özellikle de gençlerin "bizim istediğimiz dünya bu değil" diyerek sokaklara dökülüp gösteriler yaptığını aktardı.

Tüm dünyada gerçekleşen gösterilerin umut verici olduğunu kaydeden Gilbert, özellikle de ülkesi Norveç'te genç kadınların Gazze'de olup bitenlere karşı gösterilere öncülük ettiğini belirtti.

Gilbert, iyi insanların ve genç Yahudilerin yaşananlara karşı çıkmasının ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Pentagon için sorun teşkil ettiğinin, hatta bunun büyük güçler için büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

Avrupa hükümetlerinin tavrındaki değişimin sebebinin de sokakların zorlaması olduğuna işaret eden Gilbert, devletler ile halklar arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini, iktidarlar için büyük bir sorun haline geldiğini, dolayısıyla Filistin'e destek veren gösterilerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Gilbert, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya karşı boykot, tecrit ve yaptırım politikası uygulayan Avrupa, ABD ve NATO'nun, Filistinliler İsrail'i boykot ettiğinde buna karşı çıktıklarını hatırlattı.

Profesör Mads Gilbert, sözlerini şöyle noktaladı:

"Faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz, daha fazla gösteri, daha fazla faaliyet, daha fazla bilgi ve neler olup bittiğini anlamak için çalışmalıyız. Politika, politikacılara bırakılamayacak kadar önemli bir konudur."

AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat, Gilbert'e "Kanıt" kitabını takdim etti

İbn Haldun Üniversitesince "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği" temasıyla düzenlenen konferansa katılan AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat, AA'nın "Kanıt" kitabını Gilbert'e takdim etti.

Tokat, Gilbert'e AA tarafından hazırlanan kitabın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiğini ve kitaptaki bazı görsellerin uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanılacağını söyledi.

Gilbert, bu hediyeden dolayı memnuniyetini ifade etti.